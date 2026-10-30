Jedním z klíčových příspěvků konference bude také vystoupení Andrey Hudákové, která přiblíží specifickou roli radvanického spolku Bratrství a snahy o sjednocení celorepublikového hnutí, jež ukončil až komunistický režim na počátku 50. let.
Akce se koná 5. listopadu v bývalém objektu spiritistů v Hvězdné ulici v Ostravě-Radvanicích, kde se uskuteční první ročník vědecké konference Spiritismus – fenomén nejen slezský.
„Předválečný spiritismus, to je nejen radvanický fenomén. Cílem akce je ukázat široké spektrum pojetí, jak ke spiritismu přistupovat, od historického pohledu až po multimédia, film či divadlo,“ uvedl jeden z organizátorů akce profesor Aleš Zářický z Ostravské univerzity.
Na mezinárodní konferenci čeká účastníky šestnáct přednášek i doprovodný program včetně promítání s motivy spiritistických projevů v československé kinematografii.
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Jako předvoj konference začala již 20. října výstava duchařských a spiritistických motivů v díle polských autorů na téma Ve stínech osvícení. K vidění je až do 20. ledna v kavárně Sádrový ježek v centru Ostravy.
„Spiritistické hnutí u nás nebylo pouze volně se šířící duchovní alternativou své doby, ale bylo z velké části organizováno a vedeno. Lze doložit, že společným znakem většiny spiritistických skupin a spolků na území Čech, Moravy, Slezska a Slovenska byla jejich identifikace se vznikajícím československým spiritistickým hnutím,“ uvedla historička Andrea Hudáková, podle níž s tím byla také spojena snaha sjednotit postupně všechny spiritisty v zemi.
„První konkrétní návrh na sjednocení hnutí byl učiněn už koncem 19. století, tedy ještě před vznikem republiky. Už tehdy se však projevovaly rozdílné tendence v jednotlivých skupinách. Další vývoj se pak nesl ve znamení konfliktu mezi pražským centrem a zemským ústředím ve Slezsku a na Moravě,“ doplnila.
Dlouholetá snaha československých spiritistů o vytvoření společné organizace nebyla naplněna a definitivně skončila nucenou likvidací spolkové činnosti na začátku 50. let 20. století.
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„V příspěvku představím postup vnitřního formování spiritistického hnutí u nás, rozdílnost představ o jeho teorii a praxi, snahu o formulování programu československých spiritistů a konkrétní návrhy na ustavení společné zastřešující organizace,“ uvedla odbornice.
Zvláštní pozornost historička věnuje pozici radvanického spolku Bratrství v kontextu Slezska a také roli Slezska jako zemského ústředí v kontextu celorepublikového hnutí spiritismu.