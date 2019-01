V Ostravě přibývá spalniček, rozjíždí se lokální epidemie

„Laboratorně je nákaza zatím potvrzená u šesti pacientů, z toho jeden onemocněl už koncem prosince. Ale další tři mají klinické příznaky, navíc jsou mezi nimi i dva malí sourozenci, proto očekáváme, že testy i u nich potvrdí spalničky,“ říká ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice v Ostravě Irena Martinková.

Osm pacientů je z Ostravy, šestnáctiletý chlapec z Frýdecko-Místecka.

„Spalničky jsou vysoce infekční, jeden nemocný může nakazit až osmnáct lidí. Proto se snažíme vyhledat všechny, kteří mohli přijít s nemocnými do kontaktu, a přijímáme opatření proti šíření viru. Neočkované děti do věku 15 měsíců, které nemají protilátky, dostávají imunoglobulin. Dalším nařizují lékaři izolaci, nebo očkování,“ líčí Martinková.

Nejméně 26 dospělých se nyní musí kvůli nařízené karanténě zdržovat doma bez možností vycházek. Pokud pracují, mají karanténu placenou už od prvního dne. Doma musejí být nejméně dva týdny.

Lékaři nařizují domácí izolaci i dětem, které mohly přijít do kontaktu s virem například v čekárnách a ordinacích. Podle toho, zda už byly proti viru očkované.

„Doporučujme rodičům kojenců a batolat, aby neotáleli a nechali je naočkovat. Běžně se očkují děti od 13 měsíců, ale při zhoršené epidemiologické situaci už od devátého měsíce věku,“ říká Martinková.

Rodiče neočkovaných dětí by se teď podle ní měli vyhnout návštěvám všech míst v Ostravě, kde se soustřeďuje velké množství lidí.

„A když kdokoli objeví u sebe nebo dítěte vyrážku, v žádném případě by neměl chodit do čekárny mezi pacienty, ale měl by zatelefonovat svému lékaři,“ zdůraznila Martinková.