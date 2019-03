Epidemie spalniček v kraji stále sílí, většina nakažených je z Ostravy

„Loni v kraji onemocnělo šest lidí, z toho čtyři si nákazu dovezli odjinud. Letos až na dva lidi z Bruntálska a dva z Frýdecko-Místecka jsou všichni nemocní z Ostravy a nakazili se tady,“ říká ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Ostrava Irena Martinková

Jen za poslední týden přibylo sedm nových případů. „Dosud jsme registrovali maximálně tři členy jedné rodiny, teď už máme mezi nakaženými i pět příbuzných,“ dodala.



Moravskoslezský kraj stále patří mezi regiony s nejvyšší nemocností v Česku – je na čtvrtém místě po Praze, Plzeňském a Pardubickém kraji. Za poslední dva měsíce se v České republice spalničkami nakazilo už 202 lidí, což odpovídá počtu onemocnění za celý loňský rok.

Z informací hygieniků vyplývá, že onemocnělo 16 dětí a 19 dospělých, z toho tři zdravotníci. Poslední potvrzený pacient ještě v této statistice zahrnutý není.

Nejvíce nemocných je mezi dětmi do jednoho roku a dospělými ve věku od 30 do 39 let, 71 procent z nich nebylo proti spalničkám očkováno, nebo jen jednou vakcínou, která nezajišťuje dostatečnou ochranu. Ze čtrnácti neočkovaných dětí nemohlo být sedm očkováno kvůli svému nízkému věku. Dalších sedm dětí být očkováno mělo, ale nedostavily se.

Hygienici se ze všech sil snaží další šíření epidemie zastavit, zatím však bez úspěchu. Evidují už 24 ohnisek nákazy a vyhledali 1 303 lidí, kteří se setkali s nakaženými doma, v práci nebo třeba v čekárně a ordinaci lékaře.

„Pro 218 lidí, kteří přišli do kontaktu se spalničkami, ale nemají v těle protilátky, vydali lékaři rozhodnutí o karanténě. To pro ně znamená dvoutýdenní izolaci doma,“ říká Martinková.

„Zpočátku byl problém v tom, že lidé s vyrážkou seděli mezi dalšími pacienty v čekárnách před ordinací lékařů. Dnes už díky osvětě vědí, že je to špatně. Buď telefonují svému praktickému lékaři a dohodnou si návštěvu po ordinačních hodinách, nebo volají záchrannou službu a ta je rovnou odváží na infekční oddělení. V případě spalniček je povinná několikadenní hospitalizace,“ dodala Martinková.

Vakcína proti spalničkám chrání 15 let

Epidemie spalniček se v Česku nevyskytovaly desítky let, znovu se objevují až v poslední době. Konkrétně v Moravskoslezském kraji byla první epidemie v roce 2017, kdy onemocnělo 130 lidí. Letos může být situace podobná.

Kvůli tomu se už nechala naočkovat řada zdravotníků a další se teď podrobují testům na protilátky. Například frýdecko-místecká nemocnice se rozhodla otestovat všech více než tisíc svých zaměstnanců. Ukázalo se, že téměř třetina potřebuje potvrzovací dávku vakcíny. Nejčastěji lidé očkovaní v letech 1969 až 1974, kdy se dávala jen jedna dávka. Od roku 1975 už dostávají děti dvě dávky.

„Pro vakcinology to není překvapení. Jen prodělané onemocnění zajišťuje doživotní imunitu. Jakákoli vakcína chrání jen po omezenou dobu, například vakcína proti spalničkám přibližně 15 let, pak se doporučuje jedna potvrzovací dávka,“ říká primář infekčního oddělení Slezské nemocnice v Opavě Petr Kümpel.

Podotkl, že vyhláška nařizuje poslední dva roky povinné očkování proti spalničkám zdravotníkům, kteří pracují na infekčních a také dermatovenerologických odděleních.

„Doporučoval bych do vyhlášky zařadit i dětské lékaře, a to v nemocnicích i ambulancích,“ dodal primář Kümpel. Přeočkování by radil i všem dospělým, kteří nemoc v dětství neměli.