Kroky na schodech, silueta kočáru. Kastelán Sovince nejen o paranormálních jevech

Letos na Sovinci slavíte významné výročí – uplyne 380 let od obléhání hradu švédskými oddíly. Jak jste se na tuto výjimečnou sezonu připravovali?

Výročí obléhání hradu Švédy je pro nás tak významnou událostí, že jsme s přípravami a plánováním jeho oslav začali už vloni na jaře. Některé ze skupin, které budou na akcích vystupovat, nebo i přednášející, jsou natolik vytížení, že jsme je museli rezervovat už od léta.

A co tedy návštěvníky čeká?

S výročím jsme spojili pět akcí. První z nich už proběhla se slavnostním zahájením sezony v dubnu. To hlavní nás bude čekat od léta, kdy se od 1. do 5. srpna uskuteční akce Ve stínu Švédského lva ve stylu „living history“. Budeme tady mít mušketýrské dobové ležení a například i dobového ranhojiče. Návštěvníkům tak přiblížíme tehdejší život i jak vypadalo obléhání pevnosti.