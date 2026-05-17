Nová lávka pro pěší a cyklisty přes Olši v Karviné má jméno. Bude Sousedská

  9:35
Sousedská lávka. Tak se bude jmenovat nové přemostění pro cyklisty a pěší nad řekou Olší spojující karvinskou místní část Louky s Pogwizdówem, který je součástí polské obce Hažlach.
Nová lávka přes Olši mezi Karvinou a polskou obcí Hažlach už stojí, čeká se jen na dokončovací práce na navazující polské straně. Zprovozněna bude v sobotu 6. června. (12. května 2026)

O názvu rozhodli lidé z obou stran hranice. Nejprve prostřednictvím formuláře obyvatelé zasílali návrhy. Vedení obou měst pak vybrala pětici finalistů, a to Lávka naděje, Sousedská lávka, Lávka Olzanka, Lávka bez hranic a Lávka nad Olzou.

A pak opět veřejnost rozhodla o konečném vítězi. Do hlasování se zapojilo dokonce třicet tisíc lidí. „Nakonec zvítězil název Sousedská lávka, pro kterou hlasovalo 62,9 procenta účastníků,“ informovala mluvčí Karviné Monika Danková.

Nová lávka přes Olši mezi Karvinou a polskou obcí Hažlach už stojí, čeká se jen na dokončovací práce na navazující polské straně. Zprovozněna bude v sobotu 6. června. (12. května 2026)
Ocelová konstrukce nové lávky k řece Olši dorazila ve čtyřech částech, poté je dělníci svařili do dvou celků a pomocí speciální techniky osadili na místo.
Vítězné pojmenování vymyslela a zaslala jako první Martina Púšová. „Název Sousedská lávka podle mě vystihuje nejen spojení dvou břehů, ale i blízkost lidí na obou stranách hranice,“ řekla autorka při přijetí na karvinském magistrátu.

Provoz na lávce začne 6. června

Podle karvinského náměstka Andrzeje Bizoně má lávka kromě praktického významu i symbolizovat dobré sousedské vztahy mezi Českem a Polskem. „I velký zájem veřejnosti o výběr názvu ukazuje, že lidem na tomto místě záleží,“ konstatoval náměstek.

Podobně hovořil i starosta polského Hažlachu Grzegorz Sikorski. „Těší mě, že společný projekt získal název, který v sobě nese pozitivní emoci a myšlenku sousedství.“

Lávka dlouhá necelých sedmdesát metrů a široká 4,7 metru bude slavnostně otevřena v sobotu 6. června ve čtrnáct hodin.

Přemostění naváže na cyklostezky na obou stranách hranice. Na nákladech přes 47 milionů korun se osmdesáti procenty podílí evropská dotace, zbytek hradí Karviná a Hažlach.

