Za žárlivosti zapálil chatku, kde málem uhořeli dva lidé. Senior dostal 15 let

  13:28
Ostravský krajský soud vynesl ve středu rozsudek za brutální žhářský útok ze žárlivosti, který jen zázrakem neskončil tragédií. Sedmašedesátiletý Vojtěch Zaremba podle obžaloby o vánočních svátcích v roce 2024 v Ostravě-Heřmanicích úmyslně zapálit zahradní chatku, ve které se v tu chvíli nacházeli dva lidé. Obětem se podařilo z hořícího objektu včas uniknout. Útočníkovi soud vyměřil patnáct let vězení s ostrahou.
Ostravský krajský soud poslal na 15 let do vězení sedmašedesátiletého Vojtěcha Zarembu, který se o Vánocích v roce 2024 pokusil ze žárlivosti upálit dva lidi v zahradní chatce. (29. dubna 2024) | foto: Petra Sasínová, MF DNES

Rozsudek ještě není pravomocný. Obžalovaný i státní zástupce si vzali lhůtu na rozmyšlenou.

Za pokus o dvojnásobnou vraždu mu státní zástupce Michal Krol navrhl nepodmíněný trest ve výši 16 let.

Důchodce Vojtěch Zaremba se snažil v chatce upálit dva bezdomovce a podle Michala Krola jednal pod vlivem alkoholu, protože žárlil na ženu, která v chatce byla s jiným mužem.

Po hádce chtěl dvojici nechat uhořet v chatce, viní policie muže. Je ve vazbě

Zaremba se přiznal, že chatku podpálil, ale hájí se tím, že netušil, že může oba zapálit a připravit o život.

K dramatické události došlo dopoledne na druhý svátek vánoční 26. prosince 2024 v zahrádkářské kolonii v Ostravě-Heřmanicích. V dřevěné chatce pobýval tehdy čtyřicetiletý muž a osmatřicetiletá žena. Vojtěch Zaremba přišel na místo a motivem jeho návštěvy byla žárlivost.

Přímo na místě došlo k fyzickému konfliktu mezi Zarembou a druhým mužem. Po hádce se Zaremba rozhodl pro brutální pomstu. Podle vyšetřování využil hořlavinu, kterou zapálil vnější obložení a jediné dveře chatky. V tu chvíli se uvnitř nacházela jak žena, na kterou žárlil, tak jeho sok.

Útěk z plamenů a zásah hasičů

Zatímco chatka začala rychle hořet, útočník z místa odešel, aniž by se zajímal o osud lidí uvnitř nebo aniž by přivolal pomoc. Dvojici se podařilo z hořící pasti uniknout. Muž utrpěl lehčí zranění, žena vyvázla bez fyzické újmy.

Hasiči na místě bojovali s plameny přes hodinu a museli z objektu vynést dvě propanbutanové lahve, které hrozily výbuchem.

Policisté zadrželi Zarembu krátce po činu. V té době byl pod vlivem alkoholu, a proto musel být nejprve převezen na záchytnou stanici. Kriminalisté případ od počátku kvalifikovali jako pokus o dvojnásobnou vraždu, protože obviněný věděl, že v chatce jsou lidé.

Nejčtenější

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

Hřebenovka bez občerstvení. Horské chaty v Beskydech zavírají, právě padla další

Beskydy a jejich členitá krajina lákají tisíce turistů. Obejít se na řadě tras...

Velké zklamání pěších turistů i cyklistů, kteří vyrážejí do takzvaných Zadních hor na česko-slovenské pomezí Beskyd, vyvolalo zavření Horské chaty Doroťanka. V Beskydech jde už o několikátý případ za...

OBRAZEM: Macura končí s politikou. Podívejte, jak se z volebního vítěze stal vyvrhel

Lídr hnutí ANO a primátor Ostravy Tomáš Macura slaví jednoznačné vítězství v...

Téměř devět let byl Tomáš Macura prvním mužem Ostravy, vyhrál troje komunální volby a rovněž byl v předsednictvu hnutí ANO. Jenže před třemi roky primátor v hnutí upadl v nemilost, byl odvolán a...

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Dělníka přimáčkl těžký stroj, vážně zraněného jej transportoval vrtulník

Záchranáři a hasiči připravují k transportu dvaačtyřicetiletého muže, kterého v...

Dvaačtyřicetiletý dělník utrpěl v úterý v třinecké průmyslové zóně těžká zranění v horní polovině těla. Po přimáčknutí robustním strojem ho záchranáři uvedli do umělého spánku a letecky...

29. dubna 2026  12:33,  aktualizováno  13:50

Za žárlivosti zapálil chatku, kde málem uhořeli dva lidé. Senior dostal 15 let

Ostravský krajský soud poslal na 15 let do vězení sedmašedesátiletého Vojtěcha...

Ostravský krajský soud vynesl ve středu rozsudek za brutální žhářský útok ze žárlivosti, který jen zázrakem neskončil tragédií. Sedmašedesátiletý Vojtěch Zaremba podle obžaloby o vánočních svátcích v...

29. dubna 2026  13:28

Žabka dostal ke stříbru i novou smlouvu: Bez kluků by to nešlo, smekám před nimi

Třinecký trenér Boris Žabka

Stejně jako v celém finále extraligy, v němž už prohrávali 0:2 na zápasy, i v šestém finálovém duelu s Pardubicemi hokejoví Oceláři Třinec dotahovali ztrátu. Sérii ještě srovnali na 2:2, ale další...

29. dubna 2026  12:39

OBRAZEM: Vývoj hologramů na bankovky. Univerzita otevřela špičkovou laboratoř

Nová laboratoř litografických a tenkovrstevných technologií na Fakultě...

Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO otevřela novou Laboratoř litografických a tenkovrstevných technologií (LT² Lab), která propojuje špičkový výzkum s průmyslovou aplikací. Nové pracoviště...

29. dubna 2026  12:10

Děčín zvrátil duel v Brně, střelecký souboj potěšil víc Dawese. Opava zaskočila Ústí

Děčínský rozehrávač Al-Amir Dawes najíždí do koše.

Brněnští basketbalisté prohráli druhé čtvrtfinálové utkání s Děčínem v ligovém play off 89:98, přestože v třetí čtvrtině vedli o deset bodů. Obhájci stříbrných medailí na rozdíl od pondělního zápasu...

28. dubna 2026  21:29,  aktualizováno  29. 4. 12:07

Nemohoucího starce týrali bezdomovci. Chránit ho mělo město, tvrdí sousedé

Premium
Dům, v němž bydlel nemohoucí třinecký senior.

Těžké týdny prožíval senior z Třince, jehož opatrovníkem bylo ustanoveno město. Přestože magistrát tvrdí, že za ním docházela sociální pracovnice dvakrát týdně, podle sousedů zdravotně a zřejmě i...

29. dubna 2026

Obavy z Heřmanické haldy. V první oddělovací stěně je odpad, čeká se na posudek

Stále prohořívající halda v ostravské části Heřmanice (25. března 2025)

Heřmanická halda plná toxických látek hoří v Ostravě už přes 25 let.Ohrožuje okolí, kde se nacházejí obytné části, výrobní firmy i přilehlou věznici. Celou lokalitu a její sanaci má na starosti...

29. dubna 2026  9:29

Téměř sto let staré kruhy i šplhadla. V Krnově vrcholí obnova unikátní sokolovny

Vizualizace nové podoby krnovské tělocvičny postavené podle návrhu slavného...

Obnova unikátní prvorepublikové sokolovny v Krnově je ve finále. Kvůli komplikacím během oprav a následkům povodně se o rok protáhla a také prozatím zhruba o třicet procent prodražila. Hotovo by mělo...

29. dubna 2026  6:38

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

28. dubna 2026  16:45,  aktualizováno  20:36

Jako před válkou. Opava hledá nové zázemí pro divadlo, zvažuje dostavbu v centru

Budova Slezského divadla na Horním náměstí v Opavě

Zásadní proměna nejužšího jádra města se právě skloňuje v Opavě. Kousek od právě vrcholící demolice Slezanky, na jejímž místě vzniknou bytové domy, hotel a kulturní sál, představitelé města zvažují i...

28. dubna 2026  15:15

Srážek je málo, lesníci se bojí kalamity. Nejvíc vysychají lesy u Jablunkova

Na místě hustého lesa zůstává v revíru nové Vrbno na Vítkovsku jen pár...

Několikaměsíční nedostatek srážek se začíná projevovat na stavu lesů, varují odborníci i lesníci. Většina stromů je kvůli suchu ve stresu a výrazně se to týká i severu Moravy a Slezska. Nejvíce trpí...

28. dubna 2026  11:23

Z klasických sálů i do netradičních prostor. Ostrava ožije novou operou

Ostrava nabídne v pěti dnech (od 23. do 27. června 2026) sedm operních premiér...

Sedm světových premiér současných skladatelů nabídne v závěru června osmý ročník bienále NODO (New Opera Days Ostrava). Mezinárodní festival, který pořádá Národní divadlo moravskoslezské spolu s...

28. dubna 2026  6:45

