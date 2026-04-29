Za žárlivosti zapálil chatku, kde málem uhořeli dva lidé. Senior dostal 15 let

Rozsudek ještě není pravomocný. Obžalovaný i státní zástupce si vzali lhůtu na rozmyšlenou.
Za pokus o dvojnásobnou vraždu mu státní zástupce Michal Krol navrhl nepodmíněný trest ve výši 16 let.
Důchodce Vojtěch Zaremba se snažil v chatce upálit dva bezdomovce a podle Michala Krola jednal pod vlivem alkoholu, protože žárlil na ženu, která v chatce byla s jiným mužem.
Po hádce chtěl dvojici nechat uhořet v chatce, viní policie muže. Je ve vazbě
Zaremba se přiznal, že chatku podpálil, ale hájí se tím, že netušil, že může oba zapálit a připravit o život.
K dramatické události došlo dopoledne na druhý svátek vánoční 26. prosince 2024 v zahrádkářské kolonii v Ostravě-Heřmanicích. V dřevěné chatce pobýval tehdy čtyřicetiletý muž a osmatřicetiletá žena. Vojtěch Zaremba přišel na místo a motivem jeho návštěvy byla žárlivost.
Přímo na místě došlo k fyzickému konfliktu mezi Zarembou a druhým mužem. Po hádce se Zaremba rozhodl pro brutální pomstu. Podle vyšetřování využil hořlavinu, kterou zapálil vnější obložení a jediné dveře chatky. V tu chvíli se uvnitř nacházela jak žena, na kterou žárlil, tak jeho sok.
Útěk z plamenů a zásah hasičů
Zatímco chatka začala rychle hořet, útočník z místa odešel, aniž by se zajímal o osud lidí uvnitř nebo aniž by přivolal pomoc. Dvojici se podařilo z hořící pasti uniknout. Muž utrpěl lehčí zranění, žena vyvázla bez fyzické újmy.
Hasiči na místě bojovali s plameny přes hodinu a museli z objektu vynést dvě propanbutanové lahve, které hrozily výbuchem.
Policisté zadrželi Zarembu krátce po činu. V té době byl pod vlivem alkoholu, a proto musel být nejprve převezen na záchytnou stanici. Kriminalisté případ od počátku kvalifikovali jako pokus o dvojnásobnou vraždu, protože obviněný věděl, že v chatce jsou lidé.