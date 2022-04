Zamkla byt a odešla, děti uhořely. Matka má jít na pět let do vězení

Smrt dvou svých synů zavinila podle rozsudku Okresního soudu v Havířově na Karvinsku dvaačtyřicetiletá žena. Poslal ji za to na pět let do vězení. Rozsudek zatím není pravomocný.