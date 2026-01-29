Soud zamítl žalobu zastupitele na postup Frýdku-Místku při koupi Českého domu

  13:02
Ani ne dvacet minut trvalo jednání okresního soudu, který řešil žalobu někdejšího náměstka primátora Frýdku-Místku Radovana Hořínka (ANO) na město. Dnes již opozičnímu zastupiteli se nelíbil způsob, jakým zastupitelé koupili budovu Českého domu. Město podle něj například nemělo k dispozici adekvátní posudek.
Frýdek-Místek zrekonstruuje Český dům podle projektu architektů vedených Filipem Vítkem z Brna. Proměna nezasáhne do historického objektu a doplní jej o nedominantní dřevěnou přístavbu. Město v budově s významnou historií plánuje vybudovat zázemí pro volnočasové aktivity dětí. (10. listopadu 2025)

Vizualizace rekonstrukce Českého domu ve Frýdku-Místku
Soud ale jeho žalobu prakticky neřešil. „Žaloba se zamítá,“ rozhodla po krátkém jednání soudkyně.

Důvod byl procesní. Hořínek jako zastupitel podle soudu vůbec neměl právo takovou žalobu podat.

„Je zřejmé, že žalobce se domáhá určení vlastnictví jenom z toho důvodu, že je členem zastupitelstva… Nelze ale v takovém případě říci, že se to dotýká nějakého jeho subjektivního práva,“ uvedla soudkyně.

Frýdek-Místek přes kritiku koupí chátrající Český dům. Za téměř dvacet milionů

Dodala, že tím žalobce pouze nahrazuje veřejnou kontrolu hospodaření města, kterou ale nelze vykonávat prostřednictvím civilní žaloby.

Soud se tak vůbec nezabýval tím, zda město při nákupu domu znalo obvyklou cenu nebo zda byly použité posudky dostatečné.

„Jsem rád, že soud tuto absurdní žalobu zamítl, a tím vyvrátil zbytečné spekulace o tom, že by s nákupem Českého domu bylo něco v nepořádku,“ reagoval na verdikt primátor Frýdku-Místku Petr Korč.

Do Českého domu se nastěhují děti, přístavba nezastíní vzhled historické budovy

Město budovu v Místku koupilo v létě 2024 za necelých dvacet milionů korun. Další miliony korun stály záchranné práce a zabezpečení.

V budoucnu zde má vzniknout zázemí pro Středisko volného času Klíč.

Hořínek u soudu trval na tom, že „nebyl dodržen zákon, a to nejen zákon o obcích, ale i zákon o finanční kontrole“.

Zástupce města naopak uvedl, že žalobce není ve věci aktivně legitimován a kupní smlouva je platná.

„Odvolání určitě zvážím. I když soudy takové věci, z důvodů, které zde zazněly, přijímat nechtějí,“ uvedl Hořínek po jednání.

