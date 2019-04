Našly se nové fotky zříceného mostu ve Studénce. Důležitost prozkoumá soud

Stovky fotografií trosek mostní konstrukce, do kterých narazil rychlík, získal státní zástupce Aleš Kopal poté, co Krajský soud v Ostravě vrátil zprošťující rozsudek zpět novojičínskému soudu s tím, aby verdikt lépe zdůvodnil. „Fotky byly založeny v archivu kriminalistické techniky,“ vysvětlil Kopal, ale odmítl, že by šlo o nové důkazy. „Fotografie jsou spíše zpřesňující.

Soudce Jaromír Pšenica nechtěl závažnost snímků komentovat, připustil však, že pro něj byly překvapením. „To však pro všechny. Jak jsou podstatné, se ukáže v dalším řízení,“ poznamenal.

Podle Miloslavy Pošvářové, soudní znalkyně v oboru stavebnictví, fotografie samy o sobě podstatné nejsou. „Hromada šrotu, není to nic převratně nového,“ poukázala, ale hned dodala, že snímky byly užitečné v celkovém vnímání příčin neštěstí. „Výsledkem je pak logická úvaha, co se vlastně stalo.“

Pošvářová si dokonce připravila kartonový model mostní konstrukce, na kterém chce vysvětlit, co se podle ní dělo těsně před pádem mostu na koleje. „Model jsem dělala asi dva týdny, mám i posuvné vozíky. Na modelu vysvětlím mé doplnění znaleckého posudku,“ uvedla znalkyně.

Právní zástupce stavební firmy Bögl a Krýsl Radek Ondruš řekl, že určitě budou žádat znalecké hodnocení důležitosti nových fotografií pro trestní řízení.

„A hlavně chceme od státního zástupce garance, že se zase v nějakém archivu nebo policejním šuplíku neobjeví něco podobného,“ zdůraznil.

Soudní jednání bylo v úterý odročeno poté, co se kvůli zdravotním potížím nedostavil jeden ze znalců. Líčení pokračuje dnes.

Při neštěstí zemřelo osm cestujících, dalších více než devadesát se zranilo.

Soudní znalkyně ukazuje kartonový model mostní konstrukce