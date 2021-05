Ženu zabilo dvojí bodnutí do třísel, verzi o sebevraždě soud neuvěřil

Obžalovaný padesátiletý muž u soudu vinu na smrti družky odmítal. Podle něj k hádce skutečně došlo, ale po ní šel spát. Proti rozsudku se také hned na místě odvolal.

Podle státního zástupce ale Chovanec na ženu v bytě v Rýmařově na Bruntálsku loni v červnu po hádce zaútočil. Dle obžaloby ji nejprve několikrát udeřil a když ležela na zemi, zasadil jí dvě rány nožem do třísel. Jedna z nich přeťala stehenní tepnu. Žena tak neměla šanci přežít.

Muž byl na místě činu opilý, policisté mu naměřili 3,2 promile. S družkou předtím podle výpovědi měli vypít dvě dvoulitrové PET lahve vína.

Chovanec u soudu naznačil, že jeho družka spáchala sebevraždu. „Už v minulosti říkala, že ji život nebaví, že má zdravotní problémy a jak jsem později zjistil, měla i dost dluhů. Asi sebevražda, neumím si to vysvětlit,“ uvedl.

Jeho verzi ale soudce při líčení zpochybnil. „„A jak by si při pádu způsobila dvě bodné rány v tříslech? A myslíte, že někdo, kdo chce spáchat sebevraždu, by se bodl do třísel? A nezůstala by pak zbraň u těla, kdežto policisté nic nenašli?“ ptal se soudce.

Muži hrozil trest v rozmezí od osmi do šestnácti let vězení. Souzen totiž není za vraždu, ale za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti. „Jeho prvotním záměrem nebylo podle našeho názoru ženu usmrtit. To by vedl rány jinam na tělo, než do třísel,“ vysvětlil státní zástupce.

Obžaloba žádala devítiletý trest, po rozsudku si státní zástupce vzal lhůtu pro odvolání.