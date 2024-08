Seniorka se pokusila kamenem utlouct těžce nemocnou dceru, dostala podmínku

Než k ránu 8. listopadu 2023 zaútočila žena na svou spící dceru, napsala příbuzným omluvné dopisy na rozloučenou. Když ji pak začala tlouci do obličeje kamenem, dcera spustila křik a bránila se. Dalšímu útoku zabránil manžel obviněné, který se probudil. Útočnice pak z bytu utekla a měla prý v úmyslu skočit z nedalekého domu, jak si to naplánovala, ale nakonec to neudělala.

Napadená žena utrpěla krevní podlitiny na čele, spáncích, měla zlomené nosní kůstky, odřeniny na zápěstí a předloktí. Kámen, kterým ji vlastní matka chtěla sprovodit ze světa, vážil čtyři sta gramů a byl dlouhý osm centimetrů.

Soud přihlédl k mimořádným okolnostem zločinu, mimo jiné k počínající demenci staré ženy, která těžce nesla zhoršující se problémy nemocné dcery. Přistoupil na návrh státního zástupce, který se s obviněnou dohodl na vině i trestu. Ve zkráceném řízení senát ženu potrestal třemi roky vězení s podmíněným odkladem na pět roků.

Dcera se s matkou usmířila

„Především s ohledem na věk obviněné a následky jejího činu mi připadá nesmyslné posílat tuto ženu do vězení,“ vysvětloval státní zástupce David Bartoš. Dodal, že napadená žena matce odpustila, jejich vztahy se urovnaly a dál se stýkají.

„Většinou ukládáme za pokus o vraždu mnohaleté tresty, ale tento případ je opravdu výjimečný,“ potvrdil soudce Ondřej Běčák. Kromě podmíněného trestu ženě uložil dohled probačního úředníka a ochranné ambulantní psychiatrické léčení. Dcera nežádala žádnou náhradu škody, ale zdravotní pojišťovna vymáhá sedm a půl tisíce korun za její ošetření a léčení, které skončilo po třech týdnech.

Obviněná se přiznala a se vším souhlasila. Pokud by nezaplatila částku, kterou vymáhá pojišťovna, a podle soudu ji zatím neuhradila, mohla by skončit za mřížemi. Svůj čin nechtěla žena komentovat. „Jsem u soudu poprvé životě,“ řekla na chodbě Krajského soudu v Ostravě, když čekala na verdikt.