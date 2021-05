Do každej mešity granát, napsal muž k článku o terorismu. Do vězení nepůjde

Muž slovenské národnosti, ale nyní žijící v Chrudimsku v Pardubickém kraji, komentoval 15. března 2019 článek o teroristickém činu, o kterém na Facebooku informoval server tn.cz. Útočník tehdy zabil v novozélandských mešitách 50 lidí.



Lalik v diskuzi pod článkem přes svůj mobilní telefon vepsal: „Do každej mešity granát!!!“

Tím si zadělal na problémy. „Mohl vyvolat v jiných osobách záměr spáchat obdobný skutek naplňující znaky teroristického útoku,“ vysvětluje obžaloba.

Ostravský soud se případem zabýval proto, že právě do jeho územní příslušnosti bylo podáno trestní oznámení.

Za komentář Lalikovi hrozil trest od pěti do patnácti let vězení. „Udělal jsem hloupost a doufám, že nepůjdu do vězení,“ řekl před začátkem soudního líčení.

Jeho přání bylo vyslyšeno, Lalik dostal tři roky vězení s dvouletým podmíněným odkladem. Na vině a trestu se dohodl se státním zástupcem, soudce to následně akceptoval.

„Někdo by se měl zamyslet nad výší trestní sazby, protože za schvalování vraždy je jeden rok maximálně a i pokud by dotyčný sháněl bojovníky, tak ten trest je nižší než v tomto případě,“ uvedl státní zástupce Michal Król.

„Jsem rád, že nemusím do vězení,“ reagoval Lalik na rozsudek. Na pozdější dotaz MF DNES, že si zřejmě dá příště pozor, co na internetu píše, Lalik odpověděl: „Všechny sociální sítě jsem si smazal a už se k ním nevrátím.“