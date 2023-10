Kauza „příkopy“ skončila po 11 letech osvobozením politiků Frýdku-Místku

„Mohu potvrdit, že věc ‚příkopy‘ je pravomocně skončena. Potvrdili jsme zprošťující výrok okresního soudu,“ reagoval na dotaz MF DNES Igor Krajdl, tiskový mluvčí Krajského soudu v Ostravě.

Mluvčí dodal, že pokud jde o odůvodnění, postupovali radní v tomto případě dle posudků, které měli v té době k dispozici, a v souladu s doporučením odborného aparátu radnice.

„Současně nebyl prokázán žádný finanční profit, který by směřoval od zhotovitele zakázky k některé ze zainteresovaných osob. Chybí tedy nejen úmysl, ale i nedbalost při vytýkaném protiprávním jednání, které tedy nemůže být považováno za trestný čin,“ vysvětlil Krajdl.

Celkem patnáct lidí včetně tří někdejších primátorů bylo v roce 2012 obviněno ze zneužití pravomoci úřední osoby a z porušování povinností při správě cizího majetku poté, co v roce 2010 zadali zakázky na čištění příkopů ve městě za zhruba sedm milionů korun.

Všichni tehdy obvinění odmítli, stejně tak později prohlašovali svou nevinu i před soudem.

Ten jim dal nakonec za pravdu. Byť je rozsudek pravomocný, konec případu znamenat nemusí. „Státní zastupitelství ještě teoreticky může podat dovolání k nejvyššímu soudu,“ vysvětlil Igor Krajdl.

Náhrada nákladů i zadostiučinění

Zda se tak stane, ještě jasné není. „Počkáme na písemné vyhotovení krajského soudu, teprve poté můžeme rozhodnout o případném dalším postupu,“ konstatoval Andrzej Mrozek z frýdecko-místeckého státního zastupitelství.

A očekávat se dá i další dohra celého případu. „Trvalo to jedenáct let, brali nám DNA jako nějakým zločincům, nebylo to hezké období. I proto budeme, je nás více, požadovat zadostiučinění. Jen náklady na právníky spočítal kolega na patnáct milionů korun. To i nemajetkovou újmu budeme po státu požadovat zpět,“ komentovala výsledek kauzy někdejší frýdecko-místecká primátorka Eva Richtrová.