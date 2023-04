Seznamka jako živnost. Zadlužená žena na dávkách od mužů vylákala 2,5 milionu

Rozsudek 28 měsíců vězení a úhradu neoprávněně získaných částek potvrdil už i odvolací Krajský soud v Ostravě, je pravomocný a možné je jen dovolání k Nejvyššímu soudu.

Žena se odvolacího líčení nezúčastnila, omluvila se kvůli komplikacím se svým probíhajícím těhotenstvím.

Souzena byla za to, že v letech 2017 až 2019 přes různé seznamky navázala kontakty s muži z celé republiky a pod různými záminkami z nich vymámila přibližně dva a půl milionu korun.

Hrála na automatech a měla exekuce

Mužům slibovala, že jim zapůjčené částky brzy vrátí, protože očekává dědictví po tetě, případně má byt, který hodlá prodat. Některým pak naznačovala představu trvalejšího vztahu a společného soužití.

Peníze však potřebovala na splacení dluhů a také byla závislá na automatech, do kterých naházela velké částky.

Nelegálně se obohatila minimálně o 2,5 milionu korun. Uvedená cifra však pochází pouze od mužů, kteří potvrdili, že šlo jen o půjčku, přičemž se splacením počítali a cítili se tak podvedení. Důvěřivci jí však poskytli ještě víc peněz, ale někteří uvedli, že to byl jejich dar nebo to brali jako ponaučení do budoucna.

Obhájce Aleš Vídenský považoval nepodmíněný trest za nepřiměřeně přísný a žádal zproštění. „Je s podivem, že tolik mužů mohlo uvěřit legendám obžalované, které lze spíše označit za báchorky. To, že peníze půjčili, lze tak přisoudit jen jejich hlouposti a naivitě,“ konstatoval obhájce a poukázal na skupinu mužů, kteří peníze považovali za dar.

Státní zástupkyně Daniela Srbová naopak označila rozsudek 28 měsíců za spravedlivý, přičemž upozornila například na to, že přes 300 tisíc korun žena získala ještě poté, co už jí vyšetřovatelé sdělili obvinění a trestně stíhali. „Seznamovací portály měla jako živnost,“ poznamenala.

Odvolací soud nakonec rozhodl, že původní rozsudek nechává v platnosti. „Trest je to přísný, nikoliv však nepřiměřeně. Podmínka by k nápravě nevedla,“ vysvětlila soudkyně Jaroslava Miketová. Žena totiž již má za sebou několik podobných trestů.