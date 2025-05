Muž ještě dostal peněžitý trest pět tisíc korun, který by měl splácet po dvě stě korunách měsíčně.

Pokud by se stejného činu devětačtyřicetiletý Náhlík a o pět mladší Schneidrová dopustili nyní, byly by dva roky horní hranicí trestní sazby. V době povodní se však sazby zvyšují a proto jsou dva roky na hranici spodní.

Obžalovaným pomohlo, že litovali a hned na počátku prohlásili svou vinu. A tresty nakonec i přijali. „Mrzí mě, co jsem udělal a nikdy bych to nezopakoval,“ řekl například Náhlík.

Oba se obávali, že by tresty mohly být nejen vyšší, ale případně by soud vyhlásil nepodmíněné rozsudky, tedy s nástupem do vězení. Oba totiž mají trestní minulost.

Úkryt v šatně byl zlodějům k ničemu

Dvojice se do lékárny v zaplavené opavské části Kateřinky vloupala v úterý 17. září časně ráno. „Lékárna byla zatopená, okolí evakuováno a v oblasti nešel elektrický proud. Obžalovaní brali různé věci, například léky, baterie a obvazy,“ uvedl státní zástupce Michal Koflák. Celkem tak stihli způsobit škodu za asi čtyři tisíce korun.

Svou zlodějskou výpravu však nedokončili. Na místě je totiž přistihla policejní hlídka. Ještě se před ní snažili skrýt v lékárenské šatně, se schovávanou však neuspěli a i s lupem byli zadrženi. Brali prý to, co bylo možné zpeněžit, případně využít při výrobě drog.

V Moravskoslezském kraji bylo v době vyhlášeného nebezpečí zjištěno devět případů rabování. Například na Okresním soudu v Karviné už dostal jeden muž podmínku za to, že v době povodní kradl v Bohumíně jízdní kola. V Havířově zase student při vyhlášeném stavu nebezpečí oznamoval bombu na školách.