Krajský soud v Ostravě zprostil muže obžalovaného z bití své těhotné družky

Soud podle informací redakce vynesl zprošťující rozsudek nad Pavlem Č. mimo jiné i proto, že poškozenou shledal nevěrohodnou. Žena si za svým původním obviněním v mnoha ohledech nestála, v případě překvalifikování činu jej dokonce chtěla stáhnout.

Výsledkem je pravomocný zprošťující rozsudek nad šestatřicetiletým mužem. „A to v obou bodech obžaloby,“ potvrdila mluvčí Krajského soudu v Ostravě Veronika Ralevská.

Pavel Č. podle přednesené obžaloby při hádce se ženou vysklil dveře. „Pak lehce usedl na její břicho a udeřil ji pěstí do obličeje a kopl do zad,“ uvedl při zahájení soudu žalobce.

Žena kromě řezné rány na ruce utrpěla četné podlitiny a další rány. Ošetřili ji v nemocnici, hospitalizace však nutná nebyla.

Za vyhrožování byl Ostravan souzen proto, že družce údajně řekl, že pokud věc oznámí policii, tak dopadne ještě hůře. To se však u soudu neprokázalo.

Pár se prý pohádal proto, že muž po návratu z práce neměl navařeno. „Chtěl jsem oběd, ale zase nebyl. Tak jsem začal nadávat a ona přišla do kuchyně, vzala nůž a začala s ním přede mnou mávat,“ líčil muž.

Po upozornění, ať to nedělá, dle svých slov ženu opravdu srazil k zemi a dal ji facku. „Ale nic více, žádné sednutí na břicho nebo kopance. Ještě mě pak reproduktorem udeřila do zad, a když jsem chtěl odejít, tak schválně vzteky rozbila skleněné dveře. To si udělala tu ránu na ruce. Pak mi ještě ona hrozila, že mě udá a já uvidím, tak jsem jen odpověděl, že za to bych dostal pochvalu,“ prohlásil muž u soudu.