Čachry s platy horníků OKD. Souzený podnikatel koupil pozemky za 160 milionů

O téměř 300 milionů korun na daních a dalších poplatcích připravil podle obžaloby prostřednictvím svých dvou firem český stát či zdravotní pojišťovny Martin Pribola. Krajský soud v Ostravě ho za to poslal na osm let do vězení. Zároveň mu také zabavil stovky nemovitostí.