Soud osvobodil radní obviněné z předražení zakázek na čištění příkopů

Podle státního zástupce měly být zakázky předražené, svá tvrzení opíral o znalecký posudek.

Paradoxně tentýž znalecký posudek využil po několikerém dopracování soudce Okresního soudu ve Frýdku-Místku k vynesení zprošťujícího výroku.

„Soud zproštění odůvodnil na základě posudku, který původně sloužil k obžalobě všech obviněných,“ komentoval výsledek Jiří Kubala, jeden z advokátů obžalovaných.

„Skutek uvedený v žalobním návrhu není podle rozhodnutí soudu trestným činem,“ přiblížila rozhodnutí Sandra Vareninová, soudkyně a tisková mluvčí frýdecko-místeckého soudu. „Posledním dodatkem znaleckého posudku stanovil znalec, že cena zakázky byla ve skutečnosti vyšší, než kolik město zaplatilo, to tedy ve výsledku ušetřilo.“

„Jsme naštvaní, že to takhle probíhalo“

Rozsudek přijali někdejší obvinění s ulehčením, zároveň ale neskrývali rozhořčení nad délkou řízení.



„Je to osm let od obžaloby, pět let od začátku soudu, nyní jsme byli zproštěni viny,“ komentoval rozhodnutí náměstek primátora Karel Deutscher, jeden z obviněných.



„Byli jsme osvobozeni na základě stejného posudku, podle kterého jsme byli původně obžalováni. Až jeho poslední, pátá úprava zahrnovala všechny vstupy, které do výpočtu nebyly dříve zahrnuty. Jsme hodně naštvaní, že to takhle probíhalo.“ Státní zástupce čeká s vyjádřením na písemnou verzi rozsudku.

„Jde o jednoznačné selhání systému. Stát by měl vyvodit odpovědnost vůči těm, kteří byli obžalovaní. Náklady, pokud se zprošťující rozsudek potvrdí, půjdou do milionů. A ty se budou platit ze státního rozpočtu. I znalec řekl, že od státního zástupce dostal špatné zadání,“ okomentoval případné následující kroky další advokát obžalovaných Radek Ondruš.