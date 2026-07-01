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Kauza zmanipulované zakázky v Karlově Studánce. Exmanažerce lázní hrozí osm let

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  8:52
Horské lázně Karlova Studánka, které disponují 468 lůžky.

Horské lázně Karlova Studánka, které disponují 468 lůžky. | foto: archiv Horských lázní Karlova Studánka

Horské lázně Karlova Studánka
Ředitel lázní Karlova Studánka Martin Voženílek. (16. 3. 2026)
Moravskoslezská kraj finančně podpořil i natáčení jednoho z dílů seriálu To se...
Voda z obou pramenů v Horských lázních Karlova Studánka je pitná i léčivá.
7 fotografií
Okresní soud v Bruntále se ve středu zabývá kauzou bývalé manažerky Horských lázní Karlova Studánka, která podle obžaloby ovlivňovala veřejnou zakázku tohoto státního podniku. Je možné, že soudce vynese rozsudek. Žena podle obžaloby zmanipulovala zakázku na opravu oken v lázeňském domu Libuše.

Obžalována je ze sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky při veřejné soutěži. Ve vězení může strávit osm let.

Manažerka v lázních působila od roku 2014. Letos v lednu ji tehdejší ředitel Jan Poštulka odvolal. Sám později na svou funkci rezignoval.

Ředitel lázní Karlova Studánka odvolal stíhanou manažerku, sám ve funkci skončí

Státní Horské lázně Karlova Studánka v Jeseníkách jsou nejvýše položenými lázněmi v Česku. Léčí se tam lidé s nemocemi dýchacího, pohybového a oběhového ústrojí, pacienti po onkologické léčbě, pacienti s kožními nemocemi, nemocemi nervovými a také s duševními poruchami. Ročně lázně léčí více než 3000 pacientů, kteří mají k dispozici 464 lůžek.

Horské lázně Karlova Studánka, které disponují 468 lůžky.
Horské lázně Karlova Studánka
Ředitel lázní Karlova Studánka Martin Voženílek. (16. 3. 2026)
Moravskoslezská kraj finančně podpořil i natáčení jednoho z dílů seriálu To se vysvětlí, soudruzi v Karlově Studánce. (4. dubna 2024)
7 fotografií

Lázně patří mezi příspěvkové organizace ministerstva spolu s fakultními nemocnicemi nebo léčebnými ústavy. Podle výroční zprávy za rok 2024 v nich v daném roce nocovalo více než 11 tisíc klientů, z nich asi tři tisíce mělo pobyt hrazený plně či částečně z veřejného zdravotního pojištění. Státní podnik hospodařil s 235 miliony korun, byl v zisku 15,1 milionu. Pracuje v něm 188 zaměstnanců.

Policie obvinila manažerku lázní, v Karlově Studánce prověřují další výběrová řízení
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Kauza zmanipulované zakázky v Karlově Studánce. Exmanažerce lázní hrozí osm let

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