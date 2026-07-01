Obžalována je ze sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky při veřejné soutěži. Ve vězení může strávit osm let.
Manažerka v lázních působila od roku 2014. Letos v lednu ji tehdejší ředitel Jan Poštulka odvolal. Sám později na svou funkci rezignoval.
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Ředitel lázní Karlova Studánka odvolal stíhanou manažerku, sám ve funkci skončí
Státní Horské lázně Karlova Studánka v Jeseníkách jsou nejvýše položenými lázněmi v Česku. Léčí se tam lidé s nemocemi dýchacího, pohybového a oběhového ústrojí, pacienti po onkologické léčbě, pacienti s kožními nemocemi, nemocemi nervovými a také s duševními poruchami. Ročně lázně léčí více než 3000 pacientů, kteří mají k dispozici 464 lůžek.
Lázně patří mezi příspěvkové organizace ministerstva spolu s fakultními nemocnicemi nebo léčebnými ústavy. Podle výroční zprávy za rok 2024 v nich v daném roce nocovalo více než 11 tisíc klientů, z nich asi tři tisíce mělo pobyt hrazený plně či částečně z veřejného zdravotního pojištění. Státní podnik hospodařil s 235 miliony korun, byl v zisku 15,1 milionu. Pracuje v něm 188 zaměstnanců.
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Policie obvinila manažerku lázní, v Karlově Studánce prověřují další výběrová řízení