Soud v září rozhodne o podmínečném propuštění dalšího žháře z Vítkova

Ze čtyř mužů odsouzených za útok na romskou rodinu byli loni podmínečně propuštěni z vězení dva. Ve výkonu trestu zůstává Lukeš a David Vaculík.

„Psychologický posudek (na Jaromíra Lukeše) už máme. Projednávání bude pokračovat 18. září v 8:30 hodin,“ uvedla mluvčí karvinského soudu Lucie Blahutová. Pokud soud nepřipustí žádné další doplňující důkazní návrhy, měl by i v ten den rozhodnout.

Lukeš v květnu u soudu vyjádřil lítost nad svým činem. Zástupci věznice i probační a mediační služba jeho žádost podpořili. Resocializace odsouzeného je podle nich možná. Ve vězení se chová vzorně.

V případě propuštění by ale musel podle služby splnit několik podmínek. Například by se nesměl objevovat v Budišově nad Budišovkou na Opavsku, kde žije rodina popálené romské dívky Natálky. Nesměl by ji ani kontaktovat. Jedině prostřednictvím služby.

Lukeš, který se aktivně hlásil k neonacistické scéně na Opavsku, byl jedním z iniciátorů útoku. Podle dřívějšího rozsudku to byl on, kdo vytipoval dům ve Vítkově, na který skupinka sympatizantů extrémní pravice 18. dubna 2009 krátce před půlnocí zaútočila.

Tři maskovaní pachatelé tehdy vhodili do oken přízemního domu každý po jedné zápalné lahvi naplněné benzinem. Pak žháři ujeli autem, v němž čekal jejich komplic. Mohutný požár, který pachatelé založili, málem připravil o život tehdy ani ne dvouletou holčičku a zranil její matku a otce.

Policisté přivádějí Jaromíra Lukeše k soudu v Ostravě. (5. října 2010)

V době útoku bylo v domě osm lidí. Nejhůř dopadla právě malá Natálka, která utrpěla popáleniny na téměř 80 procentech těla. V kritickém stavu byla převezena do nemocnice, z níž ji lékaři propustili po osmi měsících. Dívka přišla o tři prsty na rukou a má další doživotní následky, opakovaně musí podstupovat operace. S méně vážným zraněním vyvázla z hořícího domu dívčina matka Anna Siváková a také její partner Pavel Kudrik.

Matka popálené Natálky s Lukešovým propuštěním nesouhlasí. „Přišli jsme o majetek, zdraví i budoucnost. Když byli propuštěni první dva žháři, nemohli jsme tomu uvěřit. (Lukeš) splácí malé částky. Omluvný dopis poslal po více než deseti letech,“ uvedla ve vyjádření, které soudkyně přečetla.

Markus Pápe, který zastupuje otce Natálky Pavla Kudrika, řekl, že podle něj Lukeš neplní podmínky nutné pro propuštění. „Například neplatí škodu,“ řekl. Odsouzení mají Natálce zaplatit přes devět milionů korun a dalších přibližně sedm milionů korun pojišťovně.

Šumperský okresní soud loni v květnu podmíněně propustil z vězení první dva odsouzené Václava Cojocaru a Ivo Müllera. Odpykali si dvě třetiny trestu za pokus o několikanásobnou rasově motivovanou vraždu.