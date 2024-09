Další žhář z Vítkova na svobodě. Soud propustil Lukeše, odseděl si patnáct let

Soud stanovil zkušební dobu na sedm let. Lukeš se nesmí přibližovat k rodině popálené romské dívky Natálky žijící v městečku na Opavsku. Pokud ji bude chtít kontaktovat, tak jen prostřednictvím mediační služby nebo právních zástupců rodiny. Pokud by podmínku porušil, musel by se vrátit do vězení.

Propuštění doporučil také státní zástupce, podpořilo ho i vedení věznice. Naopak zástupci rodiny byli proti. O osudu nyní čtyřicetiletého muže rozhodoval karvinský soud, protože Lukeš je nyní ve výkonu trestu ve věznici v Karviné.

Soudkyně Hana Raszyková uvedla, že na svobodě bude Lukeš schopen poškozeným platit vyšší částky. Předložil, že má zajištěnou práci u svého strýce.

„Prokázal také dostatečné polepšení. Lze očekávat, že bude v budoucnu vést řádný život,“ uvedla předsedkyně senátu. Rozhodnutí je pravomocné. Lukeš i státní zástupce se vzdali práva na odvolání.

Důležitým aspektem v rozhodování soudu byl znalecký posudek, který si soud nechal vypracovat. Původní posudek z doby po dopadení Lukeše charakterizoval jako nevyrovnanou a egoistickou osobnost. Objevil u něj například i inklinaci k extrémním pravicovým názorům s xenofobními náznaky či zvýšenou agresivitu.

Závěry aktuálního posudku od stejného znalce popisují pozitivní změny. Například i to, že se změnil jeho hodnotový žebříček. Už se nekloní k radikální pravici.

„Moc mne mrzí, jak jsem ublížil Natálce a dalším lidem. Bohužel se nedá nic vrátit zpátky. Na svůj život do činu se dívám hodně kriticky a je mi to líto. Stydím se za to, co jsem udělal, nelze obhájit neobhajitelné,“ prohlásil na soudu Lukeš, který byl jedním z iniciátorů útoku.

Zopakoval, že nechtěli činem způsobit takové následky, vůbec si prý neuvědomili, jak to může skončit.

Matka Natálky: Oni svobodní, my stále v hrůze

Pokud by Lukeš strávil ve vězení celý trest, na svobodu by vyšel v srpnu 2031. Od srpna roku 2018 splácí rodině Natálky měsíčně 400 korun, stejnou částku pak platí za zanedbané výživné pro svou dceru. Ta měla v době odsouzené svého otce necelé čtyři roky, nyní jí už bude osmnáct. „Mám přislíbenou práci jako stavební dělník a chci splácet vyšší částky,“ podotkl Lukeš.

Zástupci postižené rodiny však byli proti jeho propuštění, poukazovali například na to, že se na soudu postiženým údajně ještě vysmíval.

„Lukeš nikdy nevysvětlil, proč si vybral zrovna nás. S jeho propuštěním nesouhlasíme. Zničili nám budoucnost. Oni skončí na svobodě, my v té hrůze zůstáváme,“ vzkázala soudu přes svého zmocněnce Ladislava Baláže matka popálené Natálky Anna Siváková.

Na svobodě jsou již od loňska dva Lukešovi spolupachatelé Ivo Müller a Václav Cojocaru. O případném odvolání čtvrtého útočníka Davida Vaculíka zatím není nic známo. Stejně jako Lukeš byl odsouzen na dvaadvacet let, ale údajně na rozdíl od propuštěných žhářů rodině nesplácí vůbec nic.

Lukeš: iniciátor, znalec místa a řidič

Vyučený kuchař Jaromír Lukeš podle obžaloby patřil mezi pravicovými radikály k nejznámějším a údajně právě on s myšlenkou na útok na domek na okraji Vítkova přišel s tím, že se chce zviditelnit. Protože Lukeš lokalitu znal, byl za volantem a čekal na ostatní, až do domu vhodí zápalné lahve. U soudu odmítal vypovídat.

Tři maskovaní pachatelé tehdy vhodili do oken přízemního domu každý po jedné zápalné lahvi naplněné benzinem. Pak žháři ujeli autem, v němž čekal právě Lukeš. Mohutný požár, který pachatelé založili, málem připravil o život tehdy ani ne dvouletou holčičku a zranil její matku a otce.

V době útoku bylo v domě osm lidí. Nejhůř dopadla právě malá Natálka, která utrpěla popáleniny na téměř 80 procentech těla. V kritickém stavu ji záchranáři převezli do nemocnice, z níž ji lékaři propustili po osmi měsících. Dívka přišla o tři prsty na rukou a má další doživotní následky, opakovaně musí podstupovat operace. S méně vážným zraněním vyvázla z hořícího domu dívčina matka Anna Siváková a také její partner Pavel Kudrik.