Byla dotěrná jak veš, řekl obžalovaný a popřel brutální útok na ženu

Podle spisu se dramatická scéna odehrála v úterý 2. června 2020 v domě na Dělnické ulici v Havířově. V jednom z bytů popíjeli alkohol obžalovaný, jeho známý a žena ze stejného domu. Nejdříve holdovali vodce, pak přešli na whisky.

Jak státní zástupce uvedl, žena v opilecké rozvernosti údajně začala Přemysla Š. svádět, prý mu dokonce sáhla do rozkroku, hladila ho a snažila se ho políbit. To však vedlo ke zcela opačné reakci, než zřejmě očekávala.

Staršího muže to údajně natolik popudilo a rozezlilo, že nejprve uchopil kuchyňský nůž ležící na konferenčním stolku.

„Začal s ním máchat a pořezal ženu na ruce. Pak si došel pro gumovou paličku, ženu několikrát uhodil a nakonec vzal kovové kladívko a opětovně zaútočil na její hlavu,“ popsal žalobce.

Žena utrpěla těžká zranění hlavy s několika zlomeninami lebeční kosti a krvácením v oblasti mozku. Zachránila ji až operace a léčila se mnoho týdnů. Následky údajně má dodnes.

„Ztratila čich, má problémy s chutí, s pamětí a zejména s rovnováhou. Jen velmi omezeně se může věnovat svým zálibám, například jízdě na motocyklu nebo vaření,“ uvedla Veronika Navrátilová, zmocněnkyně napadené. Za všechny újmy žádá po obžalovaném celkem takřka dva miliony korun.

Od soudu muži hrozí v zákonné sazbě deset až osmnáct let vězení, státní zástupce Vít Legerský uvedl, že v případě přiznání viny navrhuje trest sedm a půl roku vězení.

Obžalovaný však i na snížení trestu pod sazbu zareagoval odmítavě. „Absolutně nesouhlasím, nic z toho se nestalo,“ konstatoval.

Odmítl přitom vypovídat. „Bylo by to furt jako na kolotoči, říkal bych to stejně jako vždycky,“ vysvětlil. Soudce proto četl jeho dřívější výpovědi, ve kterých uváděl, že si na dobu útoku vůbec nevzpomíná, jen to, že pili alkohol a žena prý byla hrozně dotěrná.

„Jela po mně jako po uzeném“

„Protivná byla jako veš a jela po mně jako po uzeném,“ tvrdil a poukazoval na to, že není násilnické povahy. „Neublížil bych ani mouše.“

Následující dění už mu z paměti vymizelo a vybavuje si jen, jak už mimo byt stojí opřený o zábradlí a nějací známí ho odvádějí domů.

Před soudem vypovídala také manželka obžalovaného, která odmítla, že by byl nějak agresivní a přespříliš holdoval alkoholu. Jen občas, když byl opilý, tak si ho nafotila na mobil a fotografii mu druhý den ukazovala.

„To se však tehdy stalo poprvé, že by ho někdo přivedl, nikdy ani neměl výpadky paměti. Ale nebyl moc opilý, smál se, zapnul si televizi a teprve pak šel spát,“ popsala s tím, že údajné dění v bytě známého tehdy nijak nerozebírali.

Muž, v jehož bytě se událost stala, už zemřel. Vypovídat však má napadená a další svědci, termín rozsudku proto zatím není znám.