Napadení Babiše berlí u soudu. Muž už dostal podmínku, řešit se bude peněžitý trest

Josef Gabzdyl
  6:00
Okresní soud ve Frýdku-Místku dnes začne projednávat loňský incident z předvolebního mítinku hnutí ANO v obci Dobrá. První zářijový den tam čtyřiašedesátiletý Vladislav Nogol zranil předsedu a lídra hnutí Andreje Babiše, když ho praštil berlí do hlavy. Státnímu zástupci dříve udělená podmínka nestačila. Babiše soud coby svědka nepředvolal.
Senior čelí obžalobě z výtržnictví a pokusu o ublížení na zdraví. Soud muže loni v neveřejném zkráceném řízení potrestal ročním podmíněným trestem se zkušební dobou na dva roky.

Jenže státní zástupce Miroslav Nogol (shoda příjmení s obžalovaným náhodná – pozn. red.) s trestem nesouhlasil, navrhoval totiž také peněžitý postih. Proti rozhodnutí podal odpor, případ tak musí soud projednat v hlavním líčení, které je veřejné.

Samotný napadený Andrej Babiš se nezúčastní, jeho výpověď se má jen přečíst. „Předvolán byl jen obžalovaný. Poškozeného jsme jen vyrozuměli,“ potvrdila mluvčí soudu Sandra Vareninová.

Incident se stal 1. září odpoledne. Obviněný muž k Babišovi přistoupil v okamžiku, kdy politik hovořil s lidmi. Udeřil ho francouzskou holí jednou do hlavy a jednou do zad ve chvíli, kdy se k němu Babiš otáčel zády. Zraněného předsedu hnutí ošetřili v nemocnici.

Důchodce se krátce po činu Babišovi prostřednictvím sociální sítě omluvil. Uvedl, že útoku lituje, podle svého vyjádření se zachoval špatně. Babiš, který po útoku na dva dny přerušil svůj předvolební program, omluvu přijal.

2. září 2025
