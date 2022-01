Obžaloba exmanažerů dopravního podniku kvůli dotačním podvodům se změní

Bajger navrhl odročení, aby mohl obžalobu přepracovat a dosavadní jeden žalovaný skutek rozdělit na dva. Soudce Miroslav Mucha sdělil, že má zájem na objektivním a správném posouzení tohoto sledovaného případu. Proto návrhu vyhověl a líčení odročil na březen.

Bývalí manažeři zatím čelí obžalobě z jednoho trestného činu poškození finančních zájmů Evropské unie, za což hrozí až deset let vězení. Škoda má činit okolo 230 milionů korun.

Podle původního žalobce manažeři chybovali při zadávaní veřejných zakázek na nákup deseti nových trolejbusů, jedné nízkopodlažní tramvaje a modernizaci dvou desítek starších tramvají. Obžaloval je z dotačního podvodu.

Místo jednoho skutku se budou soudit dva

Podle nového žalobce se na obsahu ani trestní sazbě moc nezmění, ani nebude žádat nové dokazování. Obžaloba však podle něj nemůže být koncipována jako jeden skutek, ale musí být rozdělená na dva.

„Jeden skutek je poškození finančních zájmů Evropské unie, která poskytla dotace na nákup vozidel. Tam činí škoda přes 220 milionů korun. Druhý skutek se týká nákupu předražených tramvají ke škodě Dopravního podniku Ostrava ve výši kolem devíti milionů korun. Toto jsou dvě odlišné věci,“ upřesnil žalobce Bajger.

Podotkl, že nevznikla žádná škoda na majetku České republiky, proto skutky nelze kvalifikovat jako dotační podvod. „Zpočátku se vycházelo z toho, že na nákup vozidel šly evropské i české dotace, ale časem se ukázalo, že jen evropské. Proto nejde o dotační podvod,“ dodal.

Na podezřele předražené nákupy přišli policisté při rozplétání korupční kauzy ostravského lobbisty Martina Dědice, který podle nich inkasoval z veřejných zakázek pro DPO úplatky, například téměř milion korun za jednu tramvaj. Hlavní líčení v této kauze trvalo od roku 2016 do loňského října, kdy soud poslal Dědice za ovlivňování zakázek, přijímání úplatků či krácení daní na osm let do vězení. Rozsudek ale ještě není pravomocný.

Ačkoli oba obžalovaní exmanažeři DPO vinu striktně odmítají a věří, že soud jim dá za pravdu, Dopravní podnik Ostrava musel již předloni vrátit část evropských dotací ve výši téměř 35 milionů korun. Podle obžaloby totiž exmanažeři v žádosti o dotace uvedli nepravdivé či zatajili důležité informace.

Současné vedení DPO se snaží tyto miliony vymoci zpátky. „Zatím je zpět nemáme, ale využijeme maximum opravných prostředků,“ řekla mluvčí DPO Tereza Šnoblová.