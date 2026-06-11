Stovky tun jedů. V Bavorsku začal soud s lidmi, kteří vyváželi odpad do Česka

O zahájení procesu, který potrvá podle zveřejněného harmonogramu do 23. září, informoval portál OberpfalzECHO.
Obžaloba se týká dvou okruhů. Prvním je 54 případů nelegálního vývozu odpadu, který směřoval takřka výhradně do Česka a jednou do Polska. Za tato obvinění hrozí v případě uznání viny až pět let vězení.
Druhý okruh obžaloby se týká nebezpečného ohrožení na zdraví z nedbalosti, kdy majitel firmy podle vyšetřovatelů věděl o netěsnosti zařízení na recyklaci baterií, ale dále své zaměstnance nechal, aby ho obsluhovali. Za tento bod hrozí až desetileté vězení.
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Majitel společnosti je od loňského srpna ve vazbě. V ní skončil také český řidič z povolání, který se na vyvezení odpadu podle úřadů podílel. Čecha, který podle weidenské prokuratury pracoval pro českou dceřinou společnost firmy Roth International, ale před několika měsíci z vazby propustili.
Oba muži podle obžaloby vyváželi od června 2024 do ledna 2025 do zahraničí odpad, který nelegálně ukládali v Jiříkově na Bruntálsku a v Brně-Horních Heršpicích. Odpad byl nebezpečné povahy včetně částí baterií či větrných elektráren.
Protože firma na výzvu úřadů odpad neodvezla, převzala odpovědnost za jeho likvidaci regionální vláda Horní Falce, jednoho z bavorských správních regionů. Zhruba 300 tun odpadu z Jiříkova odvezla na podzim loňského roku firma, kterou tím německé úřady pověřily.
Z Brna-Horních Heršpic odvezla firma 35 tun odpadu v prosinci a dalších 282 tun v únoru. Náklady na odvoz stovek tun odpadu z Česka hodlají bavorské úřady vymáhat po firmě Roth International, která je ovšem od loňského března v insolvenci.
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18. září 2025