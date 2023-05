Falešní bankéři okrádali lidi v Česku i Řecku, soud je poslal na roky do vězení

Obžalovaní s vinou i trestem souhlasili a neodvolali se, rozsudek je proto pravomocný.

Oba muži ve věku 30 a 29 let už v minulosti zneužili svých počítačových dovedností, kvůli čemuž se předloni dostali před soud v Hodoníně. Jenže poučení z toho nedbali a minulý rok na na přelomu března a dubna rozjeli další velkou nezákonnou akci.

Na darknetu, což je skrytá internetová síť, nakoupili tisíce tuzemských mobilních čísel a emailových adres. Pak si rezervovali možnost posílat hromadné sms zprávy a emaily přes různé portály i brány a začali obesílat stovky až tisíce lidí denně po celé republice s oznámením, že jim hrozí zablokování bankovního účtu v Raiffeisenbank.

Oběti z Opavska, Kroměřížska či pražská firma

Pakliže se jim někdo ozval, přesměrovali ho na falešné webové stránky imitující skutečný web tohoto peněžního ústavu. Jenže tuzemské internetové brány zprávu zablokovaly, podařilo se jim to až přes estonský portál.

„Naštěstí osvěta ve veřejnosti už poměrně pokročila, díky čemuž se nachytalo jen pár lidí, kteří poskytli přístupové údaje svého internetového bankovnictví,“ poznamenal státní zástupce Michal Togner.

Muži z Opavska takto převedli z účtu 74 tisíc korun, když dokonce vytvořili virtuální platební kartu. Ošálenému muži z Holešova na Kroměřížsku ukradli zhruba 46 tisíc a jedné pražské obchodní společnosti 50 tisíc korun.

Ve stejné době dokonce po nákupu tisíců mobilních čísel s řeckou předvolbou udělali totéž jako smyšlení zástupci velké řecké banky Pireus, když vytvořili text v řečtině. Kolik napálili lidí tam, není známo.

„Naštěstí díky rychlému oznámení o trestné činnosti a skvělé policejní práci se podařilo další počínání obžalovaných překazit,“ konstatoval státní zástupce a také zmínil, že policisté rychlým zadržením jednoho z mužů zabránili, aby smazal digitální stopy jejich počínání.

Od okamžiku, kdy je policisté zadrželi, muži spolupracovali a všemožně se snažili o co nejnižší tresty. Způsobenou škodu už uhradili a se žalobcem vyjednali dohodu o vině a trestu. „Je mi líto, co se stalo,“ řekl Fišer a Šafář se k němu přidal: „Lituji toho.“

„Je to poslední šance“

Soud nakonec schválil dohodu ve výši pěti let nepodmíněně u Šafáře, Fišer obdržel o půl roku méně. Šafářovi paradoxně přitížilo, že na předchozí líčení v Hodoníně chodil pravidelně, takže mu soud stihl udělit rozsudek, a nyní byl považován za recidivistu. Kdežto Fišer posílal k projednávání dřívější kauzy četné omluvenky a trest v ní padl až poté, co bylo odhaleno jeho současné nezákonné počínání.

„Berte to jako poslední šanci a snažte se využít svých počítačových dovedností na správné straně. Protože jinak vám garantuji, že příště by byly tresty už mnohem vyšší,“ apeloval soudce Roman Pokorný na odsouzené. Oba se totiž původně pohybovali v trestní sazbě od osmi do dvanácti let.

Mnohem důsledněji Šafář pocítil zabavení majetku. Zatímco Fišer přišel jen o tři mobilní telefony, Šafář o byt v obci Háskov na Berounsku. „Nelze tolerovat výnosy z trestné činnosti. Byt připadne státu a bude prodán v dražbě,“ vysvětlil státní zástupce.