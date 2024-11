Správci po OKD hrozí další výdaje. Firmu v insolvenci dohánějí soudy

Vyplývá to z rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, který právnímu zástupci žalovaných členů dozorčí rady OKD povolil nahlížení do spisu souvisejícího s insolvenčním řízením.

„Správa pohledávek OKD (SP OKD) vede řadu vzájemně souvisejících sporů, které doposud prohrává. Jeden z těch sporů je i proti mým klientům, kterým to v průběhu řady let významně poškodilo osobní život,“ vysvětlil důvody podání žádosti advokát žalovaných někdejších členů dozorčí rady OKD jejich právník Petr Hampel.

„V prohraných sporech se SP OKD brání tomu, aby zaplatilo přisouzenou náhradu nákladů řízení. A možná na tu náhradu ani nemá dost prostředků. Za těchto okolností lze očekávat, že pokud mí klienti ve sporu zvítězí, nebude jim SP OKD ochotna, a možná ani schopna, nahradit to, co vynaložili na svou právní obranu,“ popsal Hampel.

Soud řeší vyplácení dividend

Správa pohledávek OKD podala na bývalé členy představenstva a dozorčí rady společnosti OKD žalobu, ve které požaduje náhradu škody ve výši přibližně 1,7 miliardy korun. Tato částka má představovat škodu způsobenou neoprávněným vyplácením dividend v letech 2006 až 2012. Podle žaloby tato rozhodnutí vedla k prohloubení finančních problémů OKD a přispěla k jejímu následnému úpadku.

Proti tomu se žalovaní brání. Podle jejich právního zástupce se jedná o podobný případ, jako je již zmiňovaná žaloba SP OKD na Zdeňka Bakalu a společnost NWR, kteří měli podobným způsobem získat 24,5 miliardy korun.

V tomto případě již správa pohledávek svůj spor prohrála, nevyšlo ani odvolání k Vrchnímu soudu v Olomouci, který rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě před několika měsíci potvrdil.

A přiznal žalovaným náhradu soudních výdajů přesahující v součtu 700 milionů korun. Každý právní úkon se v tomto případě totiž vypočítává podle celkové žalované částky. Správa pohledávek OKD ale peníze, splatné do tří dnů poté, co se rozsudek stal pravomocným, odmítá zaplatit. Podle všeho je ani nemá.

A to ani poté, co Zdeněk Bakala a NWR navrhli snížení částky na několik desítek milionů korun.

„Stav majetkové podstaty neumožňuje aktuálně uhradit náklady řízení v takto extrémní výši a je třeba vyčkat na rozhodnutí Nejvyššího soudu v návaznosti na dovolání, které dlužník podal,“ komentoval vývoj už na začátku listopadu insolvenční správce SP OKD Lee Louda.

Z reorganizace může být konkurz

„Ve věci sporu s panem Bakalou a NWR jsme podali 1. listopadu dovolání spojené s návrhem na odklad právní moci nebo vykonatelnosti. O tomto návrhu zatím nebylo rozhodnuto,“ konstatoval předseda představenstva SP OKD Jan Solich s tím, že údaje o hospodaření může firma zveřejňovat jen v souladu s právními předpisy.

Pokud by advokáti žalovaných na základě přístupu ke spisu odhalili závažné nedostatky v reorganizačním plánu nebo v nakládání s majetkovou podstatou, mohlo by to podle oslovených právníků vést k přeměně reorganizace na konkurz.

„To zatím soud nemůže předjímat,“ konstatoval mluvčí Krajského soudu v Ostravě Igor Krajdl.