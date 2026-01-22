Jak žili ostravští svazáci? Vychovávali romské občany a propagovali sovětský film

Autor si klade otázky, zda byla tato masová organizace pouze přisluhovačem komunistické strany, jaký byl podíl pasivních členů oproti kariéristům, anebo nakolik měl svaz i nějaký pozitivní vliv na život mladých lidí v totalitním režimu.
K tomuto tématu přináší také sondu do činnosti ostravských organizací SSM kryjících aktivity, které neměly s ideologií nic společného.
„Krycí funkce SSM byla asi nejpatrnější u přehlídek Rocková Ostrava a Rock-fest pořádaných v osmdesátých letech, na kterých se prezentovaly začínající kapely jako třeba Buty, Betula pendula, Bez ladu a skladu a další představitelé méně konformní kulturní scény,“ uvádí Juřica.
Pod nosem funkcionářů se zpívaly málem i protestsongy. Všichni čekali na politické narážky a jinotaje.