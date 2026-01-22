Jak žili ostravští svazáci? Vychovávali romské občany a propagovali sovětský film

Premium

Fotogalerie 7

Svazáci s komunistickým funkcionářem Miroslavem Mamulou před dnešním Kulturním domem města Ostravy (70.léta). | foto: Archiv města Ostravy

Petra Sasínová
  18:00
Zhruba dvě třetiny Ostravanů ve věku 15 až 30 let, tedy skoro 50 tisíc mladých lidí, bylo v roce 1980 členy Socialistického svazu mládeže (SSM). Vyplývá to z tehdejšího sčítání lidu a uvádí to kronikář města Ostravy Martin Juřica ve studii, která se zabývá málo probádanými dějinami městské organizace SSM v Ostravě v letech 1970 až 1989.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Autor si klade otázky, zda byla tato masová organizace pouze přisluhovačem komunistické strany, jaký byl podíl pasivních členů oproti kariéristům, anebo nakolik měl svaz i nějaký pozitivní vliv na život mladých lidí v totalitním režimu.

K tomuto tématu přináší také sondu do činnosti ostravských organizací SSM kryjících aktivity, které neměly s ideologií nic společného.

„Krycí funkce SSM byla asi nejpatrnější u přehlídek Rocková Ostrava a Rock-fest pořádaných v osmdesátých letech, na kterých se prezentovaly začínající kapely jako třeba Buty, Betula pendula, Bez ladu a skladu a další představitelé méně konformní kulturní scény,“ uvádí Juřica.

Pod nosem funkcionářů se zpívaly málem i protestsongy. Všichni čekali na politické narážky a jinotaje.

Karel Vavříkpamětník

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Po kolapsu ho přímo u zubaře připojili na mimotělní oběh. Mrazí z toho, říká pacient

Tým ECMO centra Fakultní nemocnice Ostrava zaznamenal mimořádný úspěch při...

Specialisté ECMO týmu z Fakultní nemocnice Ostrava poprvé úspěšně napojili pacienta se zástavou srdce na mimotělní oběh v terénu. Jedná se o metodu, která v Česku teprve začíná. I díky souhře...

Silnice mezi Ostravou a Opavou se změnila v klouzačku. Lemovala ji havarovaná auta

Silnice I/11 byla kvůli náledí uzavřena (18. ledna 2026)

Policisté dopoledne uzavřeli kvůli náledí velmi frekventovanou silnici I/11 mezi Ostravou a Opavou, a to v úseku u Velké Polomi. Několik aut tam ráno skončilo v příkopu vedle silnice, některá i na...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

V Ostravě se srazily dvě tramvaje, řidička jedné z nich je vážně zraněná

Srážka dvou tramvají v Ostravě (19. ledna 2026)

Dvě tramvaje se v pondělí ráno srazily na zastávce Ostrava-Svinovské mosty. K nehodě vyjeli záchranáři i policie. Na místě byli dva zranění, jednou z nich je řidička tramvaje.

Hokej stranou, ve Vítkovicích šlo o život. Zdraví je nejdůležitější, shodovali se hráči

Zdravotníci zasahují u kolapsu fanouška na tribuně během utkání Vítkovice -...

Zrovna běžela 27. minuta zápasu mezi Vítkovicemi a Kometou Brno (2:3 v prodloužení), když se naráz strhla pozornost mimo ledovou plochu. Diváci z jednoho ze sektorů ostravské arény tak intenzivně...

Jak žili ostravští svazáci? Vychovávali romské občany a propagovali sovětský film

Premium
Svazáci s komunistickým funkcionářem Miroslavem Mamulou před dnešním Kulturním...

Zhruba dvě třetiny Ostravanů ve věku 15 až 30 let, tedy skoro 50 tisíc mladých lidí, bylo v roce 1980 členy Socialistického svazu mládeže (SSM). Vyplývá to z tehdejšího sčítání lidu a uvádí to...

22. ledna 2026

Po protestech rodičů i dětí nechtěný ředitel školy končí, starostka ho přestala hájit

Stovka rozzlobených rodičů protestuje u školy v Hnojníku

Ředitel Masarykovy základní a mateřské školy v Hnojníku na Frýdecko-Místecku Pavel Olšovský po pár měsících ve funkci končí. Jeho odvolání předcházelo v úterý bouřlivé zasedání místních zastupitelů....

22. ledna 2026  14:43

Muž v baru napadl a pobodal soka v lásce, útočníka zpacifikovali hosté

ilustrační snímek

Obvinění z pokusu o vraždu čelí pětatřicetiletý muž z Karviné. Ten 10. ledna přišel do jednoho z místních barů a tam napadl nožem svého soka v lásce. Pobodaný napadený skončil v nemocnici, útočník ve...

22. ledna 2026  13:52

Mrazivá zima stojí města na údržbě cest a chodníků desítky milionů

Pluh na silnici u Hruškových dvorů na Jihlavsku.

Desítky milionů korun už stály současné mrazy a sněžení města a obce v Moravskoslezském kraji. Další desítky milionů vydávají organizace, které mají na starosti sjízdnost silnic a průchodnost...

22. ledna 2026  12:26

Lepší parkování i nové operační sály. Krajské nemocnice chystají novinky

Ve Fakultní nemocnici Ostrava letos dokončí stavbu parkovacího domu pro 600 aut.

Nové operační sály, špičkové nové přístrojové vybavení, ale i lepší možnosti parkování. To vše letos připravují pro své pacienty nemocnice v Moravskoslezském kraji.

22. ledna 2026  6:14

Popeláři při vysypávání kontejneru zaslechli křik, s odpadem lisovali i bezdomovce

Na místě neštěstí v Havířově zasahovali i hasiči, bezdomovkyni, která...

Doslova pár sekund dělilo od smrti v úterý ráno v Ostravě-Porubě třicetiletého bezdomovce. Během vyspávání v kontejneru s odpadky se najednou ocitl v popelářském vozu. Zachránila ho pohotová reakce...

21. ledna 2026  16:09

Czech Indoor Gala ozdobí osm medailistů z MS. Manuel vyzve Klaverovou

Lieke Klaverová vítězí v semifinále čtvrtky na halovém mistrovství Evropy v...

„Zájem našich i zahraničních atletů je enormní,“ slibuje před únorovým halovým mítinkem Czech Indoor Gala předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník. Na tiskové konferenci uvedl, že se...

21. ledna 2026  12:25,  aktualizováno  15:04

BK Prasečín. Opava i Děčín odsoudily pamflet fanouška, ten se omluvil

Nactiutrhačské logo basketbalového Děčína od opavského fanouška.

„Hnus, hnus, hnus! Jste BK Armex Prasečín!“ Příspěvek opavského fanouška, který se rozčiloval nad tvrdou hrou basketbalistů Děčína (nejen) v úvodním čtvrtfinále poháru a zaštítil se facebookovým...

21. ledna 2026  12:32,  aktualizováno  13:23

O tři měsíce dříve než obvykle. V Moravskoslezském kraji začaly zápisy do škol

Na zápis do první třídy v karvinské Základní škole Prameny bylo přihlášeno...

Do škol v Moravskoslezském kraji míří předškoláci, odstartovaly totiž zápisy do prvních tříd. V letošním roce školy budoucí prvňáky vítají o tři měsíce dříve než v předchozích letech, změnila se...

21. ledna 2026  9:30,  aktualizováno  10:30

Jak topit ekologicky a co nejlevněji. Výstava v Ostravě dává odpovědi

O výstavu Infotherma na Černé louce v Ostravě, která se zabývá možnostmi...

Na tradiční výstavě Infotherma v Ostravě, která je věnovaná vytápění, úsporám energií a obnovitelným zdrojům, se představuje 326 firem. Je to jen o několik méně než v loňském roce. Infotherma se koná...

21. ledna 2026  6:39

Demolice na Bedřišce byla proti předpisům, rozhodl magistrát. Domy však už nestojí

Ostravská kolonie Bedřiška poté, co padl poslední objekt ze současné vlny...

Demolice pěti domů v někdejší hornické kolonii Bedřiška v Ostravě byla povolena v rozporu s právními předpisy a na základě nedostatečných podkladů. Vyplývá to z rozhodnutí ostravského magistrátu,...

20. ledna 2026  15:06,  aktualizováno  16:27

Zdrogovaný řidič nedal přednost při odbočování, po střetu zemřel šofér druhého auta

Tragická nehoda dodávky Dodge a Škody Octavie u Krnova, při které zemřel 68letý...

Tragická nehoda se stala v pondělí v krnovské části Krásné Loučky. Řidič pick-upu Dodge tam při odbočování vlevo nejspíše nedal přednost protijedoucí Škodě Octavii, přičemž po nárazu zemřel...

20. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.