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Města posilují sociální služby, nová centra pomohou se závislostmi i hledáním práce

Darek Štalmach
  5:52

V Bohumíně se otevřelo nové Centrum duševního zdraví pro děti a dospívající. (březen 2026) | foto: Město Bohumín

Děti potýkající se s psychickými obtížemi, šikanou či závislostmi, ale i dospělí hledající nové uplatnění na trhu práce mají v Moravskoslezském kraji snazší přístup k odborné pomoci. Města jako Frýdek-Místek, Ostrava nebo Bohumín v poslední době otevřela nová nízkoprahová zařízení, posílila terénní týmy i nabídku specializovaného poradenství. Reagují tak na rostoucí poptávku po včasné prevenci a podpoře v náročných životních situacích.

Lidé, kteří se snaží vrátit na pracovní trh, děti potýkající se se závislostmi nebo šikanou, ale i mladí lidé s psychickými obtížemi mohou v kraji získat dostupnější pomoc.

Hned několik měst a městských obvodů v poslední době otevřelo nové poradny a nízkoprahová zařízení, případně rozšířilo již fungující služby.

Od července posílili odborné sociální poradenství a terénní práci s dětmi a dospívajícími například ve Frýdku-Místku. Město tak reaguje na rostoucí počet mladých lidí, kteří se potýkají se závislostmi, šikanou, problémy doma či ve škole, ale také s osamělostí a depresivními stavy.

„Děti a mladí lidé dnes čelí celé řadě problémů, které se často projeví až ve chvíli, kdy je již situace velmi vážná, ať už se jedná o školní neúspěch, sociální vyloučení, nebo konflikty se zákonem,“ uvedl náměstek frýdecko-místeckého primátora Marcel Sikora. „Chceme, aby pomoc pro ně byla dostupná, včas a přímo tam, kde je potřeba.“

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I proto se zvýšil například počet zaměstnanců tamní poradny Modrého kříže pomáhající lidem ohroženým závislostmi i jejich blízkým. Nový pracovník se má zaměřit především na návykové chování dětí a dospívajících.

Vedle alkoholu, tabáku a dalších návykových látek bude řešit také závislosti na nikotinových sáčcích, energetických nápojích, nadměrné používání sociálních sítí nebo hraní online her.

Pracovníci v ulicích

Častěji budou do ulic vyrážet rovněž pracovníci nízkoprahového klubu U-kryt. Zatímco dosud pracovali v terénu většinou tři dny v týdnu, nově mají oslovovat mladé lidi každý pracovní den. Zaměří se více na lokality v Místku, například okolí ulic Anenská, Kolaříkova a Pionýrů či obchodního domu Frýda.

Nové nízkoprahové zařízení začalo v květnu fungovat rovněž v Ostravě-Porubě. V ulici Bohuslava Martinů dětem a mladým lidem nabízí bezpečný prostor a pomoc při řešení osobních, rodinných nebo školních problémů. Přijít tam mohou anonymně.

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Na psychické problémy dětí a dospívajících se zaměřují také zaměstnanci Centra duševního zdraví pro děti a adolescenty působícího od ledna v Bohumíně.

Ambulantní i terénní pomoc je určena dětem a náctiletým s psychickými či vývojovými poruchami, úzkostmi, sklony k sebepoškozování nebo následky týrání, zneužívání a dalších traumat.

„V rámci zdravotní části tvoří personál dětský a dorostový psychiatr, klinický psycholog, psychiatrická a všeobecná sestra. Sociální část pak zajišťují speciální pedagogové, rodinná poradkyně a sociální pracovník,“ popsal situaci vedoucí sociálního odboru bohumínské radnice Daniel Ucháč.

Centrum provozuje spolek Bezpečný růst. Kromě Bohumína má sloužit také dětem a rodinám z Orlové, Karviné a okolních obcí.

Období změn

Nejen na děti se nově zaměřuje Slezská Ostrava. Tam od června funguje kariérní a poradenské centrum pro absolventy škol, rodiče po rodičovské dovolené, dlouhodobě nezaměstnané i lidi, kteří uvažují o změně profese.

„Dnešní kariérní poradenství už není pouze o hledání zaměstnání. Často za námi přicházejí lidé, kteří ztratili jistotu, nevědí, jaké mají možnosti, nebo potřebují podporu v období změn,“ uvedla za centrum Miroslava Michálková Šálková. „Někdy řešíme životopis a přípravu na pohovor, jindy pomáháme člověku znovu objevit vlastní silné stránky a najít směr, kterým se vydat.“

Služba je v rámci projektu SteelCityZen bezplatná a její součástí je také dětský koutek, aby konzultaci mohli absolvovat také rodiče s malými dětmi.

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