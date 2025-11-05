Bez obřadu a bez lidí. Města vypravují pohřby stovkám osamělých lidí

Martin Pjentak
  16:19
Stovky lidí v Moravskoslezském kraji každý rok zemřou, aniž by měli někoho, kdo se postará o jejich pohřeb a důstojné rozloučení. V takovém případě přicházejí podle zákona na řadu zástupci měst či obcí, kteří musejí zajistit takzvaný sociální pohřeb. Většinou jde o prostý obřad bez lidí, někde je u rozloučení přítomný třeba i kněz.
V Karviné jsou jako v jednom z mála měst spojeny sociální pohřby s obřadem a přítomností kněze. | foto: Město Karviná

„Počet sociálních pohřbů roste. Zatímco za loňský rok jich bylo pět, letos jsme od ledna do září vypravili takových pohřbů třináct,“ uvedl Lubomír Rapušák ze sociálního odboru krnovské radnice.

Zároveň popsal, pro koho takové pohřby v Krnově vypravují. Jde zejména o osamělé lidi, kteří nemají příbuzné, nebo s nimi dlouhá léta neudržují kontakt, takže jim nemá kdo pohřeb vypravit.

„Dále se jedná o bezdomovce a zhruba pětina jsou lidé, kteří někoho blízkého mají a ten by byl i ochoten pohřeb vypravit, ale nemá na něj peníze. Nejlevnější pohřeb dnes stojí dvacet pět až třicet tisíc korun a pro řadu lidí bez úspor to je nedosažitelná částka,“ popsal Rapušák.

Náklady jsou od 10 do 25 tisíc korun

Města sociální pohřeb stojí většinou méně. „Máme vždy smlouvu s některou pohřební službou. Cílem je vysoutěžit nejnižší cenu, která se pohybuje v průměru mezi deseti až dvanácti tisíci korunami,“ přiblížil Vladimír Třískala z úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, kde vypravují až čtyřicet sociálních pohřbů ročně.

Někdy ale mohou být náklady vyšší. „Třeba když někdo zemře na ulici a je u toho policie, která sama přivolá pohřební službu. Poté musíme platit náklady, o které si řekne daná služba,“ vysvětlil Třískala.

Pohřby prudce zdražují, Češi na nich šetří. Stále častěji se loučí bez obřadu

Více za sociální pohřeb platí například v Novém Jičíně. „Správa hřbitova Technických služeb města Nový Jičín ročně vypraví v průměru dvanáct takových pohřbů. Náklady na jeden se pohybují mezi šestnácti a sedmnácti tisíci korunami,“ informovala mluvčí tamní radnice Marie Machková.

V Krnově stál loni jeden sociální pohřeb v průměru 9 760 korun, letos 15 615 korun. „Měli jsme ale i jeden pohřeb v ceně 25 tisíc korun. Jednalo se o člověka, jemuž byl na základě jeho výslovného přání i přání osob z jeho okolí vypraven klasický pohřeb i s obřadem, což je přípustné. Poslední rozloučení se zesnulým je tak vážná věc, že byť ten člověk na pohřeb nemá peníze, stát úhradu pohřbu akceptuje,“ připomněl Rapušák.

Radnice následně vymáhají náklady po příbuzných, pokud se je podaří dohledat, případně po dědicích zesnulého. Pokud se nepodaří ani jedno, náklady obcím zpětně hradí stát.

Někde jen prostý obřad, jinde kněz

Forma sociálního pohřbu bývá různá, nejčastěji je to spálení zesnulého v krematoriu bez obřadu a bez účastníků. „My si pak jen přebereme urnu s popelem, kterou uložíme v kapli, a jednou do roka pak popel pozůstalých smísíme se zemí, pokud se o něj nepřihlásí někdo z pozůstalých,“ popsal Třískala.

V Novém Jičíně se obřad koná až při příležitosti uložení popela zesnulých na rozptylové loučce, což se děje dvakrát do roka.

„Zní reprodukovaná hudba, od budovy smuteční síně jdou v průvodu ceremoniářka a pracovnice sociálního odboru. Na místě zazní báseň, přečteme jména pohřbívaných. Za asistence hrobníka vsypeme popel do připravených jamek vystlaných chvojím,“ přiblížila Marie Machková.

V Karviné jdou nad rámec plnění běžných povinností, součástí těchto pohřbů je také účast pastora. „Jde o vyjádření úcty ke každému lidskému příběhu – přečtením konkrétních jmen, dat narození a úmrtí. Následují slova naděje z Bible a modlitba. Jde o důstojnost chvíle a úctu k životu, který byl završen,“ vysvětlil pastor Emil Macura, který má poslední loučení v Karviné na starosti.

Lidé potřebují vědět, že na ně někdo vzpomene

Poslední rozloučení se ale může konat i jinak. „Za naše zesnulé klienty, kterým město vypravilo sociální pohřeb, děláme v našich domovech rozloučení, kde si povídáme o tom, jací byli, jaký měli život, vedeme to i v lehce duchovní rovině,“ uvedla Jana Plačková, oblastní ředitelka Armády spásy v Moravskoslezském kraji, která v regionu provozuje několik domovů Přístav, v nichž nacházejí na sklonku života azyl lidé bez domova.

„Důležité je, že ostatní obyvatelé domova vidí, že až zemřou, že na ně taky někdo bude vzpomínat, že se s nimi někdo rozloučí.“

Podle ní mnoho lidí, kteří v domovech Přístav žijí, se snaží navzdory své situaci se na odchod ze života připravit. „Někteří si sami šetří na pohřeb, jeden z našich klientů si dokonce nastřádal nejen na obřad, ale i na hrob,“ přiblížila Plačková.

