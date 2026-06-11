Sám patří k menšině novodobých přistěhovalců, kteří do Ostravy přišli z jiných regionů. Vyrostl ve slovácké vesnici ve Zlínském kraji, do školy chodil v Uherském Hradišti. Po studiích na Ostravské univerzitě a krátkém působení v německém Mnichově se do Ostravy vrátil. Bydlí v historickém centru.
Jak se vám v Ostravě žije?
Ještě před pár lety jsem měl problém říct, že tu bydlím. Přišel jsem v roce 1999 a byl to kulturní šok. Město bylo v totální depresi, připadalo mi strašné. Teď už Ostravu vnímám jako dobré a docela malebné město, ale pravdou je, že žiju ve fyzické bublině centra. Tam mi skoro nic nechybí. O víkendech tam sice bývá pusto a ani přes týden skoro neuvidíte na ulicích hrající si děti, ale jinak je tam všechno, co s rodinou potřebuji. A byť musím překonat dvě dost rušné silnice, rychle se s dětmi a psem dostanu do moc pěkných Komenského sadů. Nebýt nedaleké koksovny, nemám jako obyvatel centra žádný problém.
I když to může vypadat jako nevýhoda, připadá mi vzrušující žít ve městě, které pořád není hotové.