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Sociální geograf a prorektor pro strategii a rozvoj Ostravské univerzity Ondřej Slach se zabývá tím, proč Ostrava od počátku devadesátých let vytrvale ztrácí obyvatele a jak by se to dalo zastavit. | foto: koláž iDNES David Votruba

Petra Sasínová
  18:00
Ondřej Slach se jako sociální geograf a prorektor pro strategii a rozvoj Ostravské univerzity zabývá tím, proč moravskoslezská metropole od počátku devadesátých let vytrvale ztrácí obyvatele a jak by se to dalo zastavit.

Sám patří k menšině novodobých přistěhovalců, kteří do Ostravy přišli z jiných regionů. Vyrostl ve slovácké vesnici ve Zlínském kraji, do školy chodil v Uherském Hradišti. Po studiích na Ostravské univerzitě a krátkém působení v německém Mnichově se do Ostravy vrátil. Bydlí v historickém centru.

Jak se vám v Ostravě žije?
Ještě před pár lety jsem měl problém říct, že tu bydlím. Přišel jsem v roce 1999 a byl to kulturní šok. Město bylo v totální depresi, připadalo mi strašné. Teď už Ostravu vnímám jako dobré a docela malebné město, ale pravdou je, že žiju ve fyzické bublině centra. Tam mi skoro nic nechybí. O víkendech tam sice bývá pusto a ani přes týden skoro neuvidíte na ulicích hrající si děti, ale jinak je tam všechno, co s rodinou potřebuji. A byť musím překonat dvě dost rušné silnice, rychle se s dětmi a psem dostanu do moc pěkných Komenského sadů. Nebýt nedaleké koksovny, nemám jako obyvatel centra žádný problém.

I když to může vypadat jako nevýhoda, připadá mi vzrušující žít ve městě, které pořád není hotové.

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