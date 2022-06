Ukradené cenné sochy z Karviné jsou zničené, policie viníky dopadla

Sochy zmizely na konci května. Nejprve plastika ženy ve fontáně s názvem Živý pramen, o pět dnů později pak větší dílo Bojovník. Protože obě byly vyrobené z bronzu, tak bylo zřejmé, že šlo nejspíš o dílo zlodějů kovů.

„Karvinští policisté okamžitě začali s prověřováním všech sběrných surovin ve městě i v okolí, stejně tak strávili mnoho času i prohlížením kamerových záznamů,“ uvedl zástupce ředitele policistů na Karvinsku Pavel Tvrdý.

Doplnil, že zvláště policisté přímo z Karviné vnímali případ citlivě. Obávali se zničení soch a doufali, že je třeba jen někdo odvezl na zakázku do nějaké zahrady či vnitřních prostor.

Plastika Živý pramen, která stála desítky let poblíž společenského domu tamních Lázní Darkov, byla symbolem tohoto zařízení, vždyť jeho logo obsahuje právě siluetu sochy. Lázně dokonce vypsaly odměnu dvacet tisíc korun za informace vedoucí k nalezení díla.

Brzy se podařilo zjistit vůz, kterým sochy o hmotnosti 460 kilogramů (Bojovník) a 180 kilogramů (Pramen života) zloději odvezli. A nedlouho poté policisté zjistili pachatele.

„Nyní je obviněno osm osob, jeden člověk je stíhán vazebně. Obviněna byla i jedna právnická osoba,“ dodal karvinský kriminalista Michal Piechaczek.

Krádeží kovů na Karvinsku značně přibývá

Zloději totiž odvezli sochy do sběrných surovin v Olomouckém kraji, přesnější místo policisté zatím nechtějí sdělit, kde pak dílo nejspíše rozřezali.

„Můžeme jen potvrdit, že obě sochy jsou zničené,“ poznamenali policisté. Ačkoli podle znalců byla hodnota obou soch celkem dva miliony korun, tak zloději za kov inkasovali „jen“ 160 tisíc korun.

Ke stíhaným lidem policisté uvedli, že jsou to všichni muži a většinou jde o recidivisty. „Hrozí jim trest od dvou do osmi let odnětí svobody,“ poznamenal státní zástupce Jiří Foltýn.

Zástupce ředitele policie na Karvinsku Pavel Tvrdý upozornil, že právě v tomto regionu krádeží barevných kovů značně přibylo. Pryč jsou tedy časy, kdy po změně legislativy nastal opačný trend.

„Nyní je takových případů mnohem více, a to zejména v souvislosti s uzavřením dolů a výstavbou železničního koridoru s výměnou kabeláží,“ povzdychl si policista.