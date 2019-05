Špinarovou prodat, Janáčka přesunout. Sochař však souhlas nezaručil

Přitom na začátku dubna radní oznámili, že do konce měsíce by chtěli mít se sochařem uzavřenou konečnou smlouvu.

„To se nepovedlo, sochař odmítl smlouvu podepsat a vyjádřil přání, aby se obě díla řešila odděleně,“ konstatoval radní pro architekturu a veřejný prostor Lukáš Jansa.

Doplnil, že na základě předběžné dohody začal obvod pro sochu Špinarové hledat aukční síň, která by se ujala přípravy prodeje. „U Janáčka pak vybíráme vhodnější místa,“ potvrdil Jansa, že dosavadní Jiráskovo náměstí nepovažuje za vhodné.

„Byli jsme se podívat v areálu městské nemocnice, kde Janáček v roce 1928 zemřel, jestli tam je nějaký vhodný parčík. Obhlíželi jsme i místa v centru,“ dodal s tím, že lhůtu pro dohodu si už nedává.

Sochař Moješčík z Metylovic na Frýdecko-Místecku potvrdil, že původní smlouvu nabízenou obvodem odmítl. „To, co předložili, spíše zavánělo tím, že sochy odřežou a umístí někde, kde je nikdo nikdy neuvidí,“ vysvětlil.

Současně upozornil, že ani oddělené jednání o sochách automaticky neznamená jeho podpis. „Pokud bych chtěl u Janáčka změnit místo, tak to musí být perfektně vyprojektováno. Ne že se udělá základ a fikne se to tam,“ obává se.

V případě zpěvaččiny sochy pak bude Moješčík asi ještě nesmlouvavější. „Špinarová není špatně umístěna, ale je to nedořešené místo. Slibovali, že odstraní sousední nevzhledný objekt rychlého občerstvení,“ poukázal sochař na lokalitu v Husově sadu poblíž Českobratrské ulice. „Bylo by to prospěšné celému parku, protože stánek škodí i blízkému pomníčku legionářů.“

Upozornil, že se ničeho špatného nedopustil, jen byl osloven radními obvodu a dostal objednávky na díla. „To, že se tam po volbách změnila politická garnitura, přece neznamená, že začnou vše rušit. To pak mohou dělat i u dalších zakázek,“ vysvětluje s tím, že v Ostravě jen výjimečně vznikla sochařská díla na základě výběrového řízení. „I ti, co mě nyní kritizují, tak třeba mají za sebou několik takových zakázek.“

O plastikách se začalo velmi diskutovat po odhalení sochy Špinarové loni v říjnu. Když se navíc na radnici centrálního obvodu vyměnilo politické vedení, začalo se hovořit i o možném odstranění soch.