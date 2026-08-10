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Originál sochy Radegasta se bude stěhovat. Pohanský bůh získá vlastní svatyni

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  4:57
Vizualizace takzvané Radegastovy svatyně na náměstí Míru ve Frenštátě pod...

Vizualizace takzvané Radegastovy svatyně na náměstí Míru ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde má spočinout originál sochy Radegasta. (5. srpna 2026). | foto: Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm

Replika sochy pohanského boha Radeqasta stojí mezi vrcholem Radhoště a horským...
Druhý originál sochy Radegasta stojí v pražské zoologické zahradě, která ho...
Přemístění originálu sochy Radegasta do vestibulu frenštátské radnice, kde...
Umisťování repliky Radegasta na obvyklé místo mezi Pustevnami a vrcholem...
9 fotografií
Originál slavné sochy Radegasta, který dnes stojí ve vestibulu radnice ve Frenštátu pod Radhoštěm, se bude stěhovat. Vedení podbeskydského města se rozhodlo najít pro něj nové umístění kvůli tomu, aby lidé měli větší šanci si ho prohlédnout.

Přístupnost sochy Radegasta, jejíž kopie se nachází na půl cesty mezi vrcholem Radhoště a horským sedlem Pustevny, je v současné době omezená provozní dobou frenštátského městského úřadu.

Vizualizace takzvané Radegastovy svatyně na náměstí Míru ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde má spočinout originál sochy Radegasta. (5. srpna 2026).
Replika sochy pohanského boha Radeqasta stojí mezi vrcholem Radhoště a horským sedlem Pustevny.
Druhý originál sochy Radegasta stojí v pražské zoologické zahradě, která ho před osmi roky celkově zrekonstruovala.
Přemístění originálu sochy Radegasta do vestibulu frenštátské radnice, kde stojí dosud.
9 fotografií

„Vzhledem k tomu, že se jedná o nejznámější a nejvýznamnější sochu ve městě, přemýšleli jsme, jak ji veřejnosti lépe zpřístupnit,“ vysvětlil frenštátský starosta Jan Rejman.

Volba padla na bývalé sídlo Turistického informačního centra na náměstí Míru v těsném sousedství radnice, kde právě dělníci začali stavební úpravy.

V Beskydech stojí 25 let kopie Radegasta, originály jsou na radnici a v zoo

Ty potrvají zhruba tři měsíce, výsledkem bude takzvaná Radegastova svatyně, do níž se socha přestěhuje a zájemci se jí budou moci pokochat, kdykoliv budou chtít.

„Bude to prakticky prosklená vitrína se sochou, chybět nebude ani digitální informační panel, kde se lidé dozvědí o historii sochy a další souvislosti,“ doplnil starosta.

Sochu Radegasta vytvořil v roce 1931 frenštátský rodák Albín Polášek. Vyrobil dva originály, z nichž druhý se našel až na přelomu 50. a 60. let minulého století a nyní se nachází v pražské zoo.

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