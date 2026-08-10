Originál sochy Radegasta se bude stěhovat. Pohanský bůh získá vlastní svatyni

Přístupnost sochy Radegasta, jejíž kopie se nachází na půl cesty mezi vrcholem Radhoště a horským sedlem Pustevny, je v současné době omezená provozní dobou frenštátského městského úřadu.
„Vzhledem k tomu, že se jedná o nejznámější a nejvýznamnější sochu ve městě, přemýšleli jsme, jak ji veřejnosti lépe zpřístupnit,“ vysvětlil frenštátský starosta Jan Rejman.
Volba padla na bývalé sídlo Turistického informačního centra na náměstí Míru v těsném sousedství radnice, kde právě dělníci začali stavební úpravy.
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V Beskydech stojí 25 let kopie Radegasta, originály jsou na radnici a v zoo
Ty potrvají zhruba tři měsíce, výsledkem bude takzvaná Radegastova svatyně, do níž se socha přestěhuje a zájemci se jí budou moci pokochat, kdykoliv budou chtít.
„Bude to prakticky prosklená vitrína se sochou, chybět nebude ani digitální informační panel, kde se lidé dozvědí o historii sochy a další souvislosti,“ doplnil starosta.
Sochu Radegasta vytvořil v roce 1931 frenštátský rodák Albín Polášek. Vyrobil dva originály, z nichž druhý se našel až na přelomu 50. a 60. let minulého století a nyní se nachází v pražské zoo.