Socha muže probodnutého pyjem budila v Opavě pohoršení, zakryli ji plachtou

O problému v Opavě jako první informoval regionální web o kultuře ostravan.cz. Sedm děl různých autorů tvoří přehlídku Umění ve městě a letos už byla například k vidění v Českých Budějovicích. Jenže v Opavě narazila, konkrétně plastika nazvaná Ego. Představuje muže na kolenou, který vzpíná ruce a jeho stylizovaný pyj směřuje přes rozkrok k zádům, kde probodává tělo a na druhé straně se objevuje v podobě srdce.

Zatímco v Českých Budějovicích byla kovová socha umístěna na Zátkově nábřeží, v Opavě spočinula před obchodním centrem Breda & Weinstein. „Na magistrát přišlo mnoho stížností od občanů, že v době adventu je výstava takové sochy krajně nevhodná a pobuřující,“ uvedl náměstek pro kulturu Petr Orieščík. Doplnil, že o problému jednali i radní a také se shodli, že se instalace nepovedla.

Odmítl však, že by dal příkaz k přestěhování. „Jen jsem dal vedení našeho zařízení vědět o protestech a vyjádřil přesvědčení, že umístění není vhodné. Ke stěhování jsem však pokyn určitě nedal,“ zdůraznil náměstek.

Náměstek: U křesťanské školky ne

Městské zařízení OKO plastiku přemístilo do dvorany za Domem umění v Mnišské ulici. Tedy na místo, kolem kterého prochází mnohem méně lidí. Jenže současně poblíž stojí křesťanská mateřská škola a přes plot byla skulptura dobře viditelná.

„Hned volala nešťastná paní ředitelka, co to znamená, že rodiče dětí protestují a nechtějí, aby něco takového blízko školky stálo,“ uvedl opavský náměstek. „A teprve poté jsem dal pokyn, aby se socha přemístila jinam.“

OKO už sochu nestěhovalo, ale zakrylo plachtou. „Přemístění je velmi náročné jak personálně, tak i finančně. Navíc i kdybychom sochu přemístili na jiné místo, tak by se určitě zase našel někdo, komu se to nebude líbit a žádal přemístění. Tak jsme zvolili kompromis,“ reagovala ředitelka Marcela Mrózková Heříková.

Ředitelka: Není důvod k zákazům

Povzdychla si, že ji současná situace moc mrzí. „Přišla mi řada podpůrných reakcí, z čehož mám sice radost, ale současně je mi to líto. Socha je přeci stylizovaná a samozřejmě se mnoha lidem nemusí líbit. Ale to není důvod k přemisťování a zákazům, protože to se může dít s mnoha stylizovanými uměleckými díly,“ poukázala.

Dodala, že plachta sochu odkryje jen v době komentovaných prohlídek, které se konají ve vybraných víkendech.

Sochař a umělecký kovář Libor Hurda vyjádřil překvapení, že v Českých Budějovicích Ego nevadilo, kdežto v Opavě ano. „Možná bych měl být rád, že se o mně a soše tak hovoří, ale to určitě nebylo cílem. Ani se mi to nechce moc komentovat,“ uvedl sochař s tím, že pošle písemné vyjádření.

Autor: Neberme se tak příliš vážně

V něm uvádí, že autorský záměr u tohoto díla byl promyšlen, včetně možných i nemožných konotací. „ Snad právě proto se zdržuji komentářů typu co tím chtěl básník říci a nechávám oku a mozku laskavého pozorovatele absolutní volnost ve výkladu díla, neb jak hledat objektivitu v něčem tak navýsost subjektivním, jako je vnímání umění?“

Poté v heslovitých poznámkách popisuje vývoj autora uměleckých děl až k reakcím okolí. „Jaká to neúcta – problém s autem svěřit automechanikovi, s elektrikou elektrikáři, maso koupit u řezníka atd., ale na kulturu nebo třeba očkování je expert každý trouba. Prosím, neberme se tak příliš vážně,“ zakončil písemnou odpověď.

Kauza však bude mít nejspíše další vývoj. „Objevila se řada nepravd a polopravd, současný stav mě velmi mrzí, vypadá to, že jsme nějací kulturní barbaři. Určitě budeme tuto věc nějak řešit,“ nastínil náměstek Orieščík.