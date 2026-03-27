Beskydy pod náporem sněhu. Lysá hora hlásí 31 centimetrů nové nadílky

Autor: ,
  11:19
Zatímco v nížinách prší, hory na východě Česka zažívají návrat tuhé zimy. Na Lysé hoře napadly za posledních 24 hodin další desítky centimetrů prachového sněhu. Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) patří Moravskoslezský kraj k oblastem s nejsilnějšími srážkami. Sníh komplikuje dopravu zejména v horských průsmycích, kde se tvoří sněhové jazyky.
Pohled do terénu v Beskydech

Pohled do terénu v Beskydech | foto: ČHMÚ, Josef Malina

17 fotografií

Na některých místech v Beskydech a Bílých Karpatech napadlo od čtvrtečního rána přes 20 centimetrů sněhu, nejvíce ho ale přibylo na Lysé hoře, kde se sněhová pokrývka zvýšila o 31 centimetrů. Aktuálně tam tak leží necelých 38 centimetrů sněhu, informoval v pátek na Facebooku ČHMÚ.

OBRAZEM: Beskydy pod sněhem. Do Česka se týden před Velikonocemi vrátila zima

„Bohatou sněhovou nadílku jsme zaznamenali od včerejšího rána hlavně na hřebenech Beskyd a Bílých Karpat, hlavně na jejich severním/severovýchodním návětří,“ uvedli v pátek meteorologové.

Kolem 20 centimetrů sněhu připadlo od čtvrtečních 7:00 také na Velké Čantoryji nebo Kohútce. Na Bílém Kříži, ve Velkých Karlovicích nebo na Bílé to bylo zhruba deset centimetrů.

Sněhové zpravodajstvíZobrazit

Meteorologové v pátek v regionu očekávají další sněžení, mělo by ale už být jen občasné. Varují tam však před silným větrem s nárazy nad 65 kilometrů za hodinu, který může ve vyšších polohách tvořit sněhové jazyky a závěje.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Beskydy pod sněhem. Do Česka se týden před Velikonocemi vrátila zima

Čtvrteční sněžení pocukrovalo i nižší polohy Beskyd. V okolí malenovického...

Do Beskyd se ve čtvrtek vrátila nefalšovaná zima. Zhruba od půlnoci 26. března v moravskoslezských horách vydatně sněží a podle meteorologů může v nejvyšších polohách napadnout až 30 centimetrů...

Části Česka zasypává sníh. V Jeseníkách napadlo přes 15 cm, příval čekají i Beskydy

Husté sněžení na Lysé hoře (26. března 2026)

Po teplém začátku týdne přichází výrazný zlom. Studená fronta přináší do Česka citelné ochlazení, místy až o deset stupňů, a také srážky, které se ve vyšších polohách mění ve sníh. Na východě a...

V Ostravě hořela střecha paneláku, před požárem na ní pracovali dělníci

Požár bytového domu v Nádražní ulici v Ostravě. (19. březen 2026)

Záchranné složky ve středu zasahovaly v centru Ostravy v Nádražní ulici, kde hořela střecha panelového domu. Po jejich příjezdu byla uzavřená ulice Nádražní a Bieblova. Tři lidé se nadýchali zplodin...

„Brankář skočí na druhou stranu a oni gól stejně nedají.“ Aféra ve fotbale, díl další

Premium
Pomezní rozhodčí, asistent rozhodčího

Bylo září 2022 a na Moravě v Otrokovicích se hrál fotbal – SK Kvítkovice s FK Třinec. Banální zápas Mol Cupu. Ale spousta lidí na něj měla – nebývale přesně – vsazeno: že Kvítkovice prohrají první...

Spadni ve vápně! V korupční aféře figuruje Šigut. Uplatil ho i primátor Karviné?

Karvinský Samuel Šigut slaví gól do sítě Mladé Boleslavi.

V létě měl podle spekulací přestoupit do Slavie, teď má ovšem obří malér. Jméno Samuela Šiguta se v souvislosti s korupční aférou v českém fotbale objevilo na seznamu, jenž v úterý odpoledne...

Drama v Beskydech. Skialpinistu zradilo srdce, záchranu komplikoval hluboký sníh

Náročný transport v Beskydech. Záchranáři museli pro záchranu skialpinisty...

Náročný zásah mají za sebou záchranáři v Moravskoslezských Beskydech. Pětapadesátiletý skialpinista zkolaboval při namáhavém výstupu v terénu pod Lysou horou. O jeho život bojovali svědci události,...

27. března 2026  10:19

Maminky v Krnově sledují své novorozence přes tablet, díky kameře nad inkubátorem

Novorozenecké oddělení Moravskoslezské nemocnice Krnov nabízí maminkám možnost...

Sice mají k inkubátoru s jejich právě narozeným miminkem kdykoliv přístup, některé čerstvé maminky se však samy musí po porodu nejprve zotavit na lůžku. V krnovské nemocnici teď mohou své miminko...

27. března 2026  6:10

V rodném domě slavného umělce našli po požáru mrtvou ženu. Hledají podezřelého

Hasiči zasahují u požáru střechy vybydlené budovy v pražské Michli (26. března...

Policie pátrá po podezřelém muži v souvislosti se čtvrtečním nálezem ohořelého těla ženy v pražské Michli, na které hasiči narazili při dohašování požáru. Policie na smrti ženy nevyloučila možný cizí...

26. března 2026  8:42,  aktualizováno  20:49

Díky AI léčíme pacienty s mrtvicí, u kterých to dříve nešlo, říká neurolog Václavík

Premium
Primář neurologického oddělení vítkovické nemocnice Daniel Václavík patří k...

Primář neurologického oddělení vítkovické nemocnice Daniel Václavík patří k uznávaným kapacitám svého oboru v Česku. Svědčí o tom i jeho letošní zařazení do prestižního žebříčku TOP 50 lékařů České...

26. března 2026

OKD i Chance. Fotbalová Karviná přichází kvůli korupční kauze o sponzory

Kapitán fotbalistů MFK Karviná Jiří Fleišman sleduje míč spolu s...

Rozsáhlá korupční kauza v českém fotbale si u klubu MFK Karviná, který je vyšetřován kvůli podezření z ovlivňování zápasů vybírá první daň. Generální partner OKD s ním ukončil spolupráci, stejně tak...

26. března 2026  9:34,  aktualizováno  16:59

Primátor Karviné prolomil dvoudenní mlčení a vyjádřil se k obvinění z korupce

Karvinský fotbalový klub a primátora Jana Wolfa vyšetřují kvůli obvinění z...

Karvinský primátor Jan Wolf (nestr.) prolomil po dvou dnech své mlčení ohledně fotbalové korupční kauzy, v níž je obviněn, a prostřednictvím mluvčí magistrátu poslal médiím prohlášení. V něm uvedl,...

26. března 2026  15:18,  aktualizováno  15:58

Opavu přebírá asistent Navrátil, novým asistentem v Dukle je Šmarda

Asistent trenéra jihlavských fotbalistů Michal Šmarda

Fotbalisty Opavy po pondělním odchodu trenéra Romana Nádvorníka povede dosavadní realizační tým. Do role hlavního kouče se z pozice asistenta posune Jan Navrátil. Novým asistentem trenéra Pavla...

26. března 2026  14:15,  aktualizováno  15:46

Sázení ve fotbale musíme vymýtit, zní ze 4. ligy. Klub řeší, co s mladým brankářem

Nástup fotbalových týmů.

Ve spojitosti s nynější fotbalovou kauzou týkající se úplatkářství a ovlivňování zápasů, takzvaného match fixingu, se objevilo i divizní mužstvo TJ Břidličná. Neprávem. Je to sice nynější klub...

26. března 2026  15:04

Kritizovaný ředitel školy v Hnojníku končí, starostku chtěli na zastupitelstvu odvolat

Vzpoura žáků na moravské škole: Kopání do dveří mělo vyvolat vydírání

Pokusem o odvolání starostky Hnojníku Dagmar Malíkové z funkce vyvrcholil tento týden několik měsíců trvající spor o výběr ředitele tamní Masarykovy základní a mateřské školy. Starostka totiž loni...

26. března 2026  14:28

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Části Česka zasypává sníh. V Jeseníkách napadlo přes 15 cm, příval čekají i Beskydy

Husté sněžení na Lysé hoře (26. března 2026)

Po teplém začátku týdne přichází výrazný zlom. Studená fronta přináší do Česka citelné ochlazení, místy až o deset stupňů, a také srážky, které se ve vyšších polohách mění ve sníh. Na východě a...

26. března 2026  7:20,  aktualizováno  10:59

Třinec získal proti Hradci mečbol, Liberec uspěl ve Varech i podruhé a vyrovnal sérii

Obránce Hradce Králové Dávid Mudrák odtlačuje od branky třineckého útočníka...

Ve středu pokračovaly dvě čtvrtfinálové série play off hokejové extraligy. Hradec Králové prohrál v Třinci 2:4 a je jeden zápas od vyřazení. Naopak klání mezi Libercem a Karlovými Vary se vyrovnalo,...

25. března 2026  21:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.