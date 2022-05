Hejtman Vondrák a šéf stomatologů Šmucler se přou o počet zubařů v kraji

Problém se zubaři v regionu se stupňuje. Jen loni převzal krajský úřad zdravotnickou dokumentaci po 22 zubních lékařích, kteří ukončili činnost. Šlo o 25 738 karet pacientů. Přitom novou praxi loni otevřelo jen 12 zubařů.

„Starší zubaři pečují až o 2 500 pacientů, mladí jich berou necelou tisícovku. To je jeden z důvodů, proč se bude situace dál zhoršovat,“ upozornil nedávno v otevřené výzvě ministru zdravotnictví Ladislav Václavec, ředitel krnovské nemocnice, která s podporou kraje postupně otvírá nové zubní ordinace v menších městech na Bruntálsku.

Zdravotnickou dokumentaci kraj uchovává pět let. „Nyní nám na úřadě leží 156 546 karet pacientů, kteří se ocitli bez zubaře,“ upřesnil moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák v otevřeném dopise adresovaném prezidentu České stomatologické komory Romanu Šmuclerovi.

Šmucler: Pojišťovny platí málo

Podotkl, že někteří lidé si už lékaře našli, případně se odstěhovali nebo zemřeli, ale okolo sto tisíc jich stále zůstává bez stomatologa. „Ta vaše glosa nebyla na místě,“ dodal.

Vondrák tím reagoval na úterní debatu v TV Prima, kde Šmucler zpochybnil počet lidí v kraji bez stomatologické péče a řekl: „To jste určitě jen plácli.“

Kromě toho Šmucler uvedl, že lokální dostupnost zubní péče v kraji má řešit moravskoslezský hejtman, který na to má stamiliony. „Je to jen o chuti to řešit,“ prohlásil.

Stovky lidí v Ostravě-Lhotce čekaly mnoho hodin na registraci u nového zubaře. (14. září 2020)

Podotkl také, že řada mladých zubních lékařů odmítá ošetřovat pacienty za úhradu zdravotních pojišťoven, protože jim málo platí. „Buď se tam dosypou peníze, třeba i z krajů, nebo se omezí péče,“ zmínil Šmucler a zopakoval, že Česko má aktuálně nejvíc zubařů na světě v přepočtu na obyvatele.

Hejtmana tím vyprovokoval k ostřejší reakci. „Vážený pane docente, proč vědomě manipulujete skutečný stav věcí a uvádíte veřejnost ve zjevný omyl?“ napsal Vondrák Šmuclerovi. „Velmi dobře víte, že kraje nemají jakoukoliv možnost, ale ani povinnost řešit dostupnost lékařské péče. Je to zcela na zdravotních pojišťovnách, ale i na ochotě jednotlivých lékařů, kteří bohužel nemají zákonem danou povinnost uzavírat smlouvy se zdravotními pojišťovnami,“ dodal.

Podle Vondráka neexistuje způsob, jak zubaře přimět k tomu, aby brali více pacientů nebo své praxe otevírali v okrajových částech regionu, nejen ve velkých městech.

Vznikne stomatologická fakulta?

Kraje podle něj nemají stamiliony korun na to, aby jimi suplovaly roli zdravotních pojišťoven, potažmo státu. Výjimkou je zubní lékařská pohotovostní služba, kterou kraj hradí, například jen v okrese Ostrava ročně třemi a půl miliony korun.

„Jsem také rozhořčený z vaší poznámky k mé osobě. Prohlásil jste, že ‚je to jen o chuti to řešit‘. Pane docente, moc dobře víte, že Moravskoslezský kraj ve spolupráci s městem Ostravou a Lékařskou fakultou Ostravské univerzity nedostatek zubařů řeší už dávno, a to velmi konstruktivně. Kraj a město významně podpořily vznik nového oboru zubního lékařství na zdejší fakultě, akreditační spis již posuzuje ministerstvo zdravotnictví. V posledních letech se kraj zasadil o zřízení několika zubních ordinací na Bruntálsku a zároveň vychází vstříc žádostem stávajících stomatologů o příspěvek na vybavení jejich praxí,“ uvedl také hejtman a zmínil i to, že vedení komory se postavilo proti otevření stomatologie v Ostravě.

Oba se potkají v červnu. Snad

„Místo konstruktivní snahy pomoci řešit potíže se zajištěním péče klamete veřejnost. Téma dostupnosti stomatologické péče je čím dál třaskavější a já vám vřele doporučuji nepokračovat v dikci, kterou doposud volíte. Škodíte tím sobě i pověsti stomatologické komory, kterou vedete,“ zakončil hejtman.

Šmucler však dal redakci MF DNES najevo, že názory ani dikci nezmění: „Za obslužnost pacientů je spolu s pojišťovnami odpovědný kraj vedený hejtmanem. Je absurdní, když to neřeší a ještě píše otevřený dopis. Podstatou je snaha prolobbovat výuku stomatologů v Ostravě. To nás nezajímá. Ale chápu hejtmana, je ze školství a vrátí se tam. Nabízel jsem mu schůzku, že mu řekneme, jak to řešíme. Ale zájem nula.“

Podle hejtmana se setkají v červnu na ministerstvu zdravotnictví.