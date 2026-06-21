Vyšetřování smrtelné nehody na letišti ve Frýdlantu nad Ostravicí převzali odborníci s kriminálkou

Muže zasáhla vrtule pojíždějícího letadla. Utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Podle ÚZPLN se podobná neštěstí nestávají často.
„Okolnostmi nehody se zabýváme. Stala se na letišti a figurovalo tam letadlo. Vyšetřování provádíme společně s kriminální policií,“ uvedl Procházka. Zpráva se závěry vyšetřování by podle něj měla být hotová do několika měsíců.
Podle dostupných informací byl muž seznámený s pravidly pohybu po letišti. Procházel kolem pojíždějícího letadla, nečekaně ale odbočil a vstoupil do trasy letadlu sloužícímu k tahání větroňů, kde jej zasáhla točící se vrtule. Muž utrpěl těžká poranění. Svědkové se jej pokoušeli zachránit. V době příjezdu záchranářů už nejevil známky života, zasahující lékař proto resuscitaci ukončil.
Zkouška na alkohol byla negativní
„Dechová zkouška na přítomnost alkoholu byla u osmatřicetiletého pilota negativní. Frýdecko-místečtí kriminalisté se nyní zabývají všemi okolnostmi a příčinami této tragické události. Vzhledem k pozůstalé rodině se k věci nyní nebudeme více vyjadřovat,“ uvedl mluvčí moravskoslezské policie Jan Segsulka.
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Na letišti ve Frýdlantu nad Ostravicí zemřel muž, srazil jej letoun na tahání větroňů
Podle ÚZPLN se podobná neštěstí nestávají často. Podobná tragická nehoda se například stala v srpnu 2025 na letišti v Novém Městě nad Metují. Padesátiletou ženu tam po vyhlídkovém letu zasáhla točící se vrtule ultralehkého letadla. Utrpěla vážná zranění, kterým po dvou dnech v nemocnici podlehla. Podle závěrů vyšetřování nesla vinu na neštěstí sama, když nerespektovala pokyny pilota.