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Vyšetřování smrtelné nehody na letišti ve Frýdlantu nad Ostravicí převzali odborníci s kriminálkou

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  14:52
Okolnostmi tragické nehody na letišti ve Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku, při které v sobotu zemřel devětapadesátiletý muž, se zabývá Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN). V neděli to řekl jeho zaměstnanec Jiří Procházka.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje

Muže zasáhla vrtule pojíždějícího letadla. Utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Podle ÚZPLN se podobná neštěstí nestávají často.

„Okolnostmi nehody se zabýváme. Stala se na letišti a figurovalo tam letadlo. Vyšetřování provádíme společně s kriminální policií,“ uvedl Procházka. Zpráva se závěry vyšetřování by podle něj měla být hotová do několika měsíců.

Podle dostupných informací byl muž seznámený s pravidly pohybu po letišti. Procházel kolem pojíždějícího letadla, nečekaně ale odbočil a vstoupil do trasy letadlu sloužícímu k tahání větroňů, kde jej zasáhla točící se vrtule. Muž utrpěl těžká poranění. Svědkové se jej pokoušeli zachránit. V době příjezdu záchranářů už nejevil známky života, zasahující lékař proto resuscitaci ukončil.

Zkouška na alkohol byla negativní

„Dechová zkouška na přítomnost alkoholu byla u osmatřicetiletého pilota negativní. Frýdecko-místečtí kriminalisté se nyní zabývají všemi okolnostmi a příčinami této tragické události. Vzhledem k pozůstalé rodině se k věci nyní nebudeme více vyjadřovat,“ uvedl mluvčí moravskoslezské policie Jan Segsulka.

Na letišti ve Frýdlantu nad Ostravicí zemřel muž, srazil jej letoun na tahání větroňů

Podle ÚZPLN se podobná neštěstí nestávají často. Podobná tragická nehoda se například stala v srpnu 2025 na letišti v Novém Městě nad Metují. Padesátiletou ženu tam po vyhlídkovém letu zasáhla točící se vrtule ultralehkého letadla. Utrpěla vážná zranění, kterým po dvou dnech v nemocnici podlehla. Podle závěrů vyšetřování nesla vinu na neštěstí sama, když nerespektovala pokyny pilota.

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