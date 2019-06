Mladý řidič vjel do cesty autobusu, v přepůleném autě zemřel

Dvacetiletý řidič osobního auta zemřel na silnici mezi Karvinou a Orlovou poté, co vjel v zatáčce do protisměru a srazil se s autobusem. Další tři lidé museli do nemocnice.