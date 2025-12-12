Tragickou hromadnou nehodu u Ostravy zavinil o třináct tun přetížený kamion

Josef Gabzdyl
  10:28aktualizováno  11:10
Hromadnou nehodu šesti automobilů na D56 mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem, při které ve čtvrtek zemřel jeden člověk a další čtyři se zranili, zavinil notně přetížený kamion. Souprava naložená kulatinou totiž byla těžší o třináct tun, než povolují předpisy. Nejspíš proto jí praskla pneumatika.

KRIMI

Policie vzhledem k úmrtí šedesátiletého muže už překvalifikovala trestný čin na usmrcení z nedbalosti.

„Také jsme zadokumentovali, že nákladní vozidlo převážející kulatinu bylo přetížené, a to o přibližně třináct tun. I s touto informací v rámci trestního řízení pracujeme,“ uvedla Policie ČR na sociální síti X.

Na dálnici D56 u Paskova se srazily nákladní vůz, dodávka a pět osobních aut, provoz je uzavřen a na místě zasahují všechny složky IZS. (11. prosince 2025)
Nehoda se stala krátce po čtvrteční páté hodině ranní na 44. kilometru ve směru do Ostravy. Náklad klád se částečně vysypal do protisměru, kde do nich narazila tři auta. Následně se střetla ještě další dvě auta.

Šedesátiletého muže z automobilu, který se převrátil na střechu, vyprostili hasiči. „Měl srdeční zástavu, vážné poranění hlavy, hrudníku a dolní končetiny,“ konstatoval mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.

Zhruba ve dvacáté minutě resuscitace došlo u pacienta k obnovení srdečního rytmu a muž byl poté transportován do Fakultní nemocnice v Ostravě. „V kritickém stavu si jej převzal do své péče tým tamního urgentního příjmu,“ dodal Humpl.

Večer mluvčí ostravské fakultní nemocnice Petra Petlachová sdělila, že přes veškerou snahu lékařů muž zemřel.

Další tři muži a jedna žena ve věku od třiadvaceti do padesáti let byli s lehčími a středně těžkými poraněními, zejména hrudníku, páteře a končetin, ošetřeni a převezeni do Nemocnice ve Frýdku-Místku a do Městské nemocnice Ostrava.

Auta ucpala okolní obce

Velmi frekventovaný tah byl po nehodě v obou směrech uzavřen. Před čtvrteční devátou hodinou policie zprovoznila jízdní pruh ve směru na Frýdek-Místek a do večera byl volný jeden pru v obou směrech. Dálnice ve směru na Ostravu však ještě dnes dopoledne nebyla zcela průjezdná, uvolnit ve všech pruzích by se měla v průběhu dneška. Možné je však další omezení kvůli pokračujícím opravám svodidel v délce asi sto metrů.

Na místě se tvořily dlouhé kolony, okolní obce, přes které vedla objížďka, zahltily proudy automobilů. Mnozí lidé se do škol a zaměstnání dostali s až několikahodinovým zpožděním.

Viníkovi nehody za trestný čin usmrcení z nedbalosti hrozí v základní sazbě zákaz činnosti nebo až tříleté vězení. Verdikt a výši trestu však může ovlivnit možné hrubé porušení zákona o bezpečnosti práce a dopravy. V tom případě pak trestní zákoník stanoví postih vězení od dvou do osmi let.

Hromadná nehoda se stala na D56 mezi Frýdkem-Místkem a Ostravou u sjezdu na Paskov.

Hromadná nehoda se stala na D56 mezi Frýdkem-Místkem a Ostravou u sjezdu na Paskov.

Soumrak černého uhlí. Do posledního dolu v Česku nahlédněte těsně před uzavřením

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním...

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním činným dolem je Důl ČSM ve Stonavě na Karvinsku. V něm ale těžba skončí v lednu 2026. Fotoreportérka iDNES.cz zmapovala...

V Bedřišce padl poslední dům, aktivisté zrovna byli pryč. Arogance moci, zlobí se místní

Zbouraná polovina finského dvojdomku v ostravské kolonii Bedřiška. (8. prosince...

Poslední dům v ostravské kolonii Bedřiška určený k demolici v pondělí ráno padl. Pomohli policisté, kteří prostor okolo domu zajistili a dovnitř nikoho nevpouštěli. Finský domek dosud bránili...

Nespokojení žáci zaútočili na kabinet ředitele, školou otřásá výběr nového vedení

Vzpoura žáků na moravské škole: Kopání do dveří mělo vyvolat vydírání

Desítky žáků v úterý hlasitě protestovaly na chodbě před ředitelnou základní školy v Hnojníku na Frýdecko-Místecku. Vzpoura vyvrcholila kopáním do dveří kabinetu a na místě musela zasahovat i...

Hromadná nehoda na dálnici u Ostravy kvůli vysypané kulatině. Jeden člověk zemřel

Na dálnici D56 u Paskova se srazily nákladní vůz, dodávka a pět osobních aut,...

Hromadná nehoda komplikuje od čtvrtečního rána provoz na dálnici D56 nedaleko Ostravy. Nabouralo tam postupně nejméně pět aut, poté co nákladnímu vozidlu se dřevem jedoucímu ve směru na Frýdek-Místek...

12. prosince 2025  10:28,  aktualizováno  11:10

Křepelčí vejce či holubí maso. Studenti pekli paštiky ze šlechtických hostin

Studenti pekli paštiky ze šlechtických hostin.

Připravovali těsto, porcovali maso z kachny, perličky či divokého holuba, loupali vařená křepelčí vejce, drtili koření i krájeli bylinky. A také tukem vytírali historické formy, ve kterých pak do...

12. prosince 2025  5:24

Posun do útoku? Možná to přijde, směje se Staňková po střeleckém rekordu

Šárka Staňková (vlevo) z Česka a Line Terjesenová z Norska.

Na obránkyni to je velmi slušný počin. Florbalová reprezentantka Šárka Staňková je novou českou rekordmankou v počtu gólů vstřelených na jednom mistrovství světa. Na tom letošním jich dala devět,...

11. prosince 2025  20:13

Vražda na Frýdecko-Místecku. Útok psychicky narušeného muže nepřežila žena a pes

ilustrační snímek

Moravskoslezští policisté vyšetřují vraždu na Frýdecko-Místecku. V jedné z obcí dvaašedesátiletý muž pobodal svou o čtyři roky starší přítelkyni a i když se nejprve policisté a pak zdravotníci...

11. prosince 2025  14:22,  aktualizováno  14:33

Vašina skončil v Ostravě. Nepřesvědčil jsem hráče o své strategii, říká trenér

Lubomír Vašina povzbuzuje ostravské hráče během utkání. Tento týden se kvůli...

Návrat trenéra Lubomíra Vašiny do Volejbalového klubu Ostrava po sedmi letech trval devět extraligových zápasů. Po dvou výhrách a sedmi porážkách se dohodl se zástupci oddílu na předčasném ukončení...

11. prosince 2025  14:24

Soumrak černého uhlí. Do posledního dolu v Česku nahlédněte těsně před uzavřením

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním...

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním činným dolem je Důl ČSM ve Stonavě na Karvinsku. V něm ale těžba skončí v lednu 2026. Fotoreportérka iDNES.cz zmapovala...

11. prosince 2025  12:24

Hokejisté trénovali, zloděj jim zatím vykradl šatnu. Sám pak dal policii vodítko

Několikrát trestaný muž z Karvinska kradl v hokejové šatně zimního stadionu v...

Pár hodin po činu vyřešili opavští kriminalisté krádež mobilních telefonů, peněženky a dalších osobních věcí hokejistů z jejich šaten v zázemí zimního stadionu v Kravařích na Opavsku. Pachatelem byl...

11. prosince 2025  11:44

Turistka se zranila na hřebeni Beskyd, záchrana musela přijít ze vzduchu

Palubní ježáb vrtulníku Letecké záchranné služby Ostrava pomáhal zachránit...

Letečtí záchranáři zasahovali ve středu 10. prosince odpoledne v horském terénu Beskyd na Frýdecko-Místecku. Operační středisko obdrželo informaci o zraněné ženě na hřebeni v oblasti Smrku. Místo...

11. prosince 2025  10:33

Netradiční betlém v Kopřivnici. K Jezulátku přišel i Emil Zátopek

Nevšední skautský betlém, v němž je k vidění místní rodák Emil Zátopek či...

Nevšední skautský betlém, v němž k Jezulátku přišel například i Emil Zátopek, je nyní vystaven v pavilonu na kopřivnickém náměstí. Legendární běžec a místní rodák není jedinou netypickou figurkou v...

11. prosince 2025  7:34

Karvinští házenkáři vyhráli v Brně díky gólu čtyři sekundy před koncem

Matěj Nantl střílí v semifinále extraligy.

Házenkáři mistrovského Baníku Karviná ve 14. kole extraligy vyhráli 30:29 v Brně a stále vedou tabulku o dva body před Plzní. Západočeši doma rozstříleli 41:27 Kopřivnici.

10. prosince 2025  20:22

Když ji našli ve stodole, byl to šrot. Teď ze stoleté lokomobily udělali studenti skvost

V Národním zemědělském muzeu v Ostravě je nově vystavená 113 let stará...

V Národním zemědělském muzeu (NZM) v Ostravě je nově vystavená 113 let stará francouzská parní lokomobila značky Brouhot & Cie. Kombinace kotle a parního stroje, která je předchůdcem dnešních...

10. prosince 2025  14:47

