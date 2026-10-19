Nehoda se stala zhruba o půl třetí odpoledne. „Přijali jsme oznámení o pádu motokrosaře při dopadu po předchozím výskoku na organizovaném závodě na uzavřené trati v Budišově nad Budišovkou. Podle prvotních informací třiapadesátiletý muž spadl, aniž by došlo ke kontaktu s jiným závodníkem,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.
K okruhu spěchala sanitka z nedaleké základny ve Vítkově, z Ostravy vyletěl záchranářský vrtulník. Motokrosař byl po pádu v bezvědomí.
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„Utrpěl velmi vážné poranění hlavy, páteře, hrudníku, pánve a končetin. Zasahující záchranáři muži ošetřili krvácející poranění, nitrožilně podali nutné léky, zajistili dýchací cesty intubací a napojili pacienta na přístrojovou ventilaci plic,“ popsal krajský mluvčí rychlé záchranné služby Lukáš Humpl.
Přímo na místě jezdci kvůli zranění plic provedli drobnější chirurgický zákrok a zasahující lékař rozhodl o krevní transfuzi ještě při vrtulníkovém transportu. „Zraněný byl poté přepraven na urgentní příjem Fakultní nemocnice Ostrava, v době předání byl jeho stav kritický,“ připojil mluvčí Humpl.
Bohužel se navzdory veškerým opatřením záchranářů a lékařů nepovedlo jezdce zachránit. „Muž svým zraněním v nočních hodinách v nemocnici podlehl,“ konstatovala policejní mluvčí. Upozornila, že okolnostmi případu se zabývají opavští kriminalisté.