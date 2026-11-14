Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Robot s umělou inteligencí ovládl třídicí linku odpadu v Třinci

Dalibor Maňas
  16:45
Sledovat iDNES.cz na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Smolo a. s.

Společnost Smolo spustila v Třinci testovací provoz nové třídicí linky na odpad v hodnotě téměř 310 milionů korun. Jako první v České republice nasadila dotřiďovacího robota SpeedWolf Twin s umělou inteligencí, který zvládne až dva úchopy za sekundu s více než 90% úspěšností. Moderní areál zpracuje ročně až 20 tisíc tun odpadu a jeho ostrý provoz odstartuje 1. ledna 2027.

První robot určený k dotřiďování odpadu v České republice začal pracovat v Třinci. Zařízení SpeedWolf Twin využívá umělou inteligenci (AI) a je součástí nové třídicí linky společnosti Smolo, jež prochází testovacím provozem.

„Jako první v Česku využíváme robotické dotřiďování. Systém se dvěma delta roboty dokáže vyseparovat i druhotné suroviny, které předchozí stupně linky nezachytily,“ uvedl Tadeáš Cichy, předseda představenstva společnosti Smolo a. s.

„Zatímco dříve by tyto materiály skončily v odpadu určeném k výrobě tuhého alternativního paliva, nyní je můžeme vrátit zpět do oběhu,“ dodal Cichy.

Kondomy už vůbec, nedopalky výjimečně. Odpadkové koše ukázaly změnu zvyků

Robot využívá umělou inteligenci k rozpoznávání a záchytu různých materiálů. „Zvládne až dva úchopy za sekundu, jeho úspěšnost přesahuje 90 %,“ uvedla mluvčí firmy Dorota Havlíková.

„Nejde jen o rychlost. Důležitá je přesnost třídění a kvalita vyseparovaných surovin. Naším cílem je získat z odpadu co nejvíce využitelných materiálů a v co nejvyšší kvalitě,“ zdůraznila projektová manažerka Eva Konečná.

Než se materiál dostane k robotickému dotřiďování, prochází několika stupni mechanického a optického třídění.

„Významnou část procesu zajišťují optické separátory. Ty rozpoznávají druh i barvu materiálu a umožňují oddělovat nejen jednotlivé druhy plastů, ale také plasty stejného druhu podle barvy. Technologie umožňuje rozdělit odpad až do 11 různých frakcí, od jednotlivých druhů plastů přes kovy až po nápojové kartony,“ popsala mluvčí.

Teprve poté přichází na řadu robot, který z dopravního pásu vybírá jednotlivé kusy materiálu podle nastaveného úkolu.

Až 20 tisíc tun odpadu ročně

Robot je jednou z technologicky nejzajímavějších součástí rozsáhlé modernizace třídicího areálu společnosti Smolo v Třinci-Oldřichovicích. „Nová linka je dimenzována na zpracování až 20 tisíc tun odpadu ročně. Z toho má připadat 16 tisíc tun na plasty a čtyři tisíce tun na papír,“ uvedla Havlíková.

Součástí areálu je retenční nádrž na zachytávání dešťové vody a zelená fasáda s popínavou vegetací. Střechu pokrývá vegetační koberec z rozchodníků. Objekt je zároveň připraven na instalaci fotovoltaických panelů.

„Náklady na realizaci projektu ‚Modernizace areálu fy Smolo – Oldřichovice‘ činí téměř 310 milionů Kč. Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, míra podpory činí 40 % a zbylých 60 % hradí příjemce dotace z vlastních zdrojů,“ přiblížila mluvčí.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Na ledu v Orlové havarovalo přes dvacet aut včetně hasičů a vězeňské služby

Hasiči, policisté i zdravotní záchranka 9. listopadu 2026 zasahovali u hromadné...

Třiadvacet aut se v pondělí ráno srazilo na zledovatělé silnici v Orlové na Karvinsku. Mezi nimi také auta hasičů, zásilkové společnosti a vězeňské služby. Šest lidí se lehce zranilo, upřesnili...

Pokus o sebevraždu skončil vážnými následky. Rodiče sdílejí příběh šestnáctiletého Adama

Premium
V Městské nemocnici Ostrava je Adam už dva měsíce. „Přijali jsme ho ve stavu...

Byl to zpočátku příjemný den, který rodina z Kopřivnice na Novojičínsku strávila společně na výletě ve Světě techniky. Večer však našli staršího syna Adama oběšeného v jeho pokoji. Podařilo se jej...

Vytrhal mi zbytečně 18 zubů, žaluje pacient lékaře. Klinika bude platit, rozhodl soud

Premium
Okresní soud v Ostravě projednává případ zubaře, který údajně pacientovi...

Muž, který trpěl poté, co přišel o všechny zuby, se po letech sporů se zubařem dočkal zastání u soudu. Petr Večeřa tvrdí, že mu zubař Lubomír Beran zbytečně vytrhal 18 zubů, když mnohé šlo zachránit,...

Sparta si poradila s Vary, Pardubice s Kometou. Kladno triumfovalo v nájezdech

Tomáš Galvas z Liberce a Oscar Flynn z Třince ve vzájemném utkání hokejové...

Po reprezentační přestávce se hokejová extraliga vrátila kompletním 18. kolem. Vedoucí Třinec porazil Liberec 5:2, na domácím ledě se dařilo také Pardubicím, které zdolaly 6:2 Kometu Brno. V tabulce...

Zbrojovka - Baník 1:3, Kubalova show, hattrick završil gólem nůžkami

Sestřih zápasu
Filip Kubala z Baníku slaví gól proti Zbrojovce.

Ostravští fotbalisté vyhráli ve 14. kole Chance Ligy na hřišti brněnské Zbrojovky 3:1. Všechny góly Baníku zařídil Filip Kubala, který se prosadil hned dvakrát během tří minut v prvním poločase. A...

Robot s umělou inteligencí ovládl třídicí linku odpadu v Třinci

ilustrační snímek

Společnost Smolo spustila v Třinci testovací provoz nové třídicí linky na odpad v hodnotě téměř 310 milionů korun. Jako první v České republice nasadila dotřiďovacího robota SpeedWolf Twin s umělou...

14. listopadu 2026  16:45

Kravařský kostel získal po padesáti letech nový kamenný oltář

Kravaře získaly nový oltář v kostele sv. Bartoloměje. Ten v neděli 15....

Po více než padesáti letech nahradí provizorní dřevěný stůl ve farním kostele sv. Bartoloměje v Kravařích nový kamenný oltář a ambon od sochaře Daniela Kloseho. Dílo o váze zhruba šesti set kilogramů...

14. listopadu 2026  7:04

Sparta si poradila s Vary, Pardubice s Kometou. Kladno triumfovalo v nájezdech

Tomáš Galvas z Liberce a Oscar Flynn z Třince ve vzájemném utkání hokejové...

Po reprezentační přestávce se hokejová extraliga vrátila kompletním 18. kolem. Vedoucí Třinec porazil Liberec 5:2, na domácím ledě se dařilo také Pardubicím, které zdolaly 6:2 Kometu Brno. V tabulce...

13. listopadu 2026  16:50

Děti ze školky vyhnal zápach, po roce se vrátily. Speciální fólie zabrala

Mateřská školka Pionýrská Kopřivnice

Do mateřské školy Pionýrská v Kopřivnici se po téměř roce mohly vrátit děti. Loni před Vánocemi se musely stěhovat do náhradních prostor kvůli chemickému zápachu, který se v budově objevil. Jak se...

13. listopadu 2026  16:29

V Novém Jičíně má koalice většinu jen o jeden hlas, ANO skončilo v opozici

Nový starosta Nového Jičína Jiří Klein (Náš Nový Jičín). (9. listopadu 2026)

Starostou Nového Jičína zvolili tento týden tamní zastupitelé Jiřího Kleina z vítězného sdružení Náš Nový Jičín. Ve funkci nahradil Stanislava Kopeckého z hnutí ANO, které v komunálních volbách...

13. listopadu 2026  13:13

V Příboře otevřeli domov s nepřetržitou péčí, zájemců jsou v kraji tisíce

V Příboře na Novojičínsku otevřeli domov se zvláštním režimem Clementas pro 96...

Téměř stovku míst nabídne postupem času nově otevřený domov se zvláštním režimem Clementas v Příboře na Novojičínsku. Je určený lidem s Alzheimerovou chorobou, demencí, chronickými onemocněními nebo...

13. listopadu 2026  10:54

Zakázka za čtyři miliardy. Kraj hledá autobusového dopravce pro Karvinsko

ilustrační snímek

O zakázku za více než čtyři miliardy korun mohou nyní soutěžit autobusoví dopravci. Hejtmanství hledá firmu, která se na příštích deset let ujme provozu regionálních linek na Karvinsku a Orlovsku. A...

13. listopadu 2026  6:46

Děti jsme si za odškodné nekoupily, říká aktivistka, kterou vyznamenal prezident

Premium
Elena Gorolová je ostravská sociální pracovnice, lidskoprávní aktivistka a...

Říká, že to byl její životní mezník, když si v roce 2004 všimla teletextové zprávy, že se v ostravském sdružení Vzájemné soužití scházejí nedobrovolně sterilizované ženy. Mnoho let byla Elena...

12. listopadu 2026

Z Ostravy se bude v zimě létat do Keni, tendr na opravu dráhy ale dál vázne

Jedna ze společností, které z mošnovského letiště vozí pasažéry, je polský lot.

Ostravské letiště Leoše Janáčka přešlo na zimní letový řád, ve kterém zůstávají pravidelné linky do Londýna, Varšavy a Málagy a nově přibývají chartery do keňské Mombasy. Zatímco počet cestujících...

12. listopadu 2026

Havířov dál povede Kočí Palkovská z ANO, vítěz voleb skončil v opozici

Primátorka Havířova Iveta Kočí Palkovská (ANO).

Havířov, druhé nejlidnatější město Moravskoslezského kraje, dál povede primátorka Iveta Kočí Palkovská z hnutí ANO. Rozhodli o tom zastupitelé na svém ustavujícím zasedání. Pro hlasovalo 26 z 41...

12. listopadu 2026  10:50,  aktualizováno  13:52

Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe
Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe

Ponožky, kosmetika nebo další hrnek do sbírky? Vánoční dárky nemusí být jen o věcech, které udělají radost na pár minut. Někdy je nejlepším dárkem...

Už ne uhelný region. Karviná láká turisty, prohlídky mají rekordní návštěvnost

O turistické prohlídky Karviné je stále větší zájem. (25. října 2026)

O komentované prohlídky centra Karviné je rekordní zájem, oproti předchozímu roku vzrostl počet návštěvníků o 130 procent. Vedle místních obyvatel a lázeňských hostů z Lázní Darkov objevují...

12. listopadu 2026  6:36

Archiv ukázal unikát: 600 let starou listinu s nejstarší ostravskou pečetí

Archiv města Ostravy na pouhé čtyři hodiny vystavil pergamenovou listinu s...

Ostravští archiváři dnes vystavili pergamenovou listinu z 11. listopadu 1426, která obsahuje vůbec nejstarší dochované vyobrazení dnešního symbolu města – osedlaného koně. Šest set let starý dlužní...

11. listopadu 2026  15:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.