Smogová situace kvůli ozonu na Ostravsku. Starší a nemocní lidé mají omezit zátěž

Vyhlášení smogové situace meteorologové odůvodnili tím, že minimálně na jedné stanici reprezentativní pro zmíněná území překročil hodinový průměr troposférického ozonu informativní prahovou hodnotu 180 mikrogramů na metr krychlový a její překročení očekávají na některé ze stanic i následující hodinu.
Přízemní ozon vzniká v ovzduší reakcí uhlovodíků a oxidů dusíku při intenzivním slunečním záření. Působí především na plicní tkáň a sliznice. Při vyšší koncentraci v ovzduší a delším působení troposférického ozonu mohou lidé pociťovat pálení očí a nosu, nucení ke kašli, bolest hlavy a tlak na hrudi.