Meteorologové odvolali smogovou situaci v Moravskoslezském kraji, pomohl déšť

  7:39
Meteorologové odvolali v noci na pondělí smogovou situaci v Moravskoslezském kraji. Rozptylové podmínky zlepšil nedělní déšť, který částečně pomohl vyplachovat prachové částice z ovzduší. Na síti X o tom v pondělí ráno informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

„Srážky budou v pondělních ranních hodinách ustávat. Zároveň se ale místy rozfouká mírný jihozápadní vítr a tak během pondělka očekáváme převážně dobré rozptylové podmínky,“ uvedli meteorologové.

Smogovou situaci vyhlásil ČHMÚ pro aglomeraci Ostravska, Karvinska a části Frýdecko-Místecka ve čtvrtek pozdě večer, pro ostatní části kraje v pátek.

Naměřené koncentrace polétavého prachu PM10 v ovzduší překračovaly někde i dvojnásobně imisní limit, který je 50 mikrogramů na metr krychlový. V neděli odpoledne měřicí stanice ve Frýdku-Místku vykázala hodnotu hodinové koncentrace prašného aerosolu 101,6 mikrogramu na metr krychlový.

