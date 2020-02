Smog se letos vytratil. Lidé v Moravskoslezském kraji mohou zhluboka dýchat

Zdroj prachu? Na Třinecku tuhá paliva Šest různých typů zdrojů, nejčastěji domácí vytápění pevnými palivy, ovlivňuje ovzduší na Třinecku. Vyplývá to z projektu Českého hydrometeorologického ústavu a Technologické agentury ČR. Podíl domácích kotlů je i více než poloviční. Odborníci podrobili analýze tři měřicí lokality v Třinci – Kosmos, Ropici a Nebory, místní část Vrchy. Imise dělili podle takzvaných chemických podpisů, které lze přiřadit k jednotlivým typům zdrojů. Nejhorší znečištění zjistili v Ropici, o něco nižší v lokalitě Kosmos a výrazně nejnižší ve Vrších. Zátěž ovzduší prachovými částicemi o velikosti do 2,5 mikrometru přiřadili šesti faktorům. Dominantní je vytápění místních domácností pevnými palivy, které zásobuje ovzduší prachem až z 60 procent. Významný je i takzvaný regionální aerosol. „Jde o znečištění regionálního původu vznikající částečně v oblasti Třince, částečně transportované z Ostravska, Karvinska a polského příhraničí. Už jej nelze rozklíčovat podle jednotlivých zdrojů, protože v atmosféře dochází k chemickým reakcím a vzniká sekundární aerosol,“ uvedl odborný garant projektu Radim Seibert. Dlouhodobý podíl tohoto aerosolu dosahuje v údolí Olše zhruba třetiny, na vzdálenějších vesnických lokalitách i 40 procent. Další faktor, zvířené částice z povrchu, se mohou podílet 15 až 20 procenty, dálkově transportované znečištění obsahující i mořskou sůl z pobřežních oblastí pak 10 procenty. Místní hutní zdroje ovlivňují ovzduší zejména mezi Třincem a Českým Těšínem, kde se jejich průměrný roční příspěvek pohybuje mezi 5 až 10 procenty. „Směrem do Jablunkovské brázdy je vliv méně významný. Na jihovýchodním okraji města Třinec je vypočten jeho podíl ve výši zhruba dvou procent,“ říkají závěry projektu. Severně a jižně od areálu Třineckých železáren se pohybuje okolo procenta. Výzkum je celostátní a Třinecko bylo první oblastí. Další bude Kladensko, pak vybraná města. Vzejít z něj mají doporučení a strategické kroky ke zlepšení ovzduší. (žah)