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Okolo 150 mladých dobrovolníků z celého Česka pomáhalo na Osoblažsku

Dalibor Maňas
  7:39

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O druhém červencovém týdnu 2026 pomáhali dobrovolníci na téměř stovce míst v pohraničí Moravskoslezského kraje. Skupina pod hlavičkou Diecéze ostravsko-opavské pracovala v obcích jako Slezské Rudoltice, Osoblaha či Rusín na obnově drobných sakrálních památek, údržbě zeleně i pomoci místním. | foto: Ostravsko-opavská diecéze, SummerJob 2026

Na Osoblažsko poprvé zavítal charitativní projekt SummerJob, v jehož rámci zhruba 150 mladých dobrovolníků z celé republiky bezplatně pomáhalo seniorům a dalším potřebným lidem. Během jednoho červencového týdne odpracovali brigády na 92 místech regionu a místním nabídli také doprovodný kulturní program.

Mladí lidé na Osoblažsku například natírali střechy či ploty, malovali pokoje, štípali dříví, sekali trávu či pomáhali na zahradách. A všechnu práci odvedli zdarma v rámci projektu SummerJob.

„Dohromady odpracovali víc než rok a půl práce jednoho člověka. Kromě pomoci s fyzickými činnostmi nabídli místním i bohatý večerní kulturní program,“ uvedla Monika Pustovková z Ostravsko-opavské diecéze.

Sedmnáctý ročník brigády SummerJob zavítal na Osoblažsko poprvé. „Dobrovolníci ve věku od 18 do 35 let z celého Česka pomohli s různými pracemi. Nejčastěji zavítali do domácností seniorů, nemocných či rodin, které na práci kolem domu samy nestačí,“ přiblížila.

O druhém červencovém týdnu 2026 pomáhali dobrovolníci na téměř stovce míst v pohraničí Moravskoslezského kraje. Skupina pod hlavičkou Diecéze ostravsko-opavské pracovala v obcích jako Slezské Rudoltice, Osoblaha či Rusín na obnově drobných sakrálních památek, údržbě zeleně i pomoci místním.
O druhém červencovém týdnu 2026 pomáhali dobrovolníci na téměř stovce míst v pohraničí Moravskoslezského kraje. Skupina pod hlavičkou Diecéze ostravsko-opavské pracovala v obcích jako Slezské Rudoltice, Osoblaha či Rusín na obnově drobných sakrálních památek, údržbě zeleně i pomoci místním.
O druhém červencovém týdnu 2026 pomáhali dobrovolníci na téměř stovce míst v pohraničí Moravskoslezského kraje. Skupina pod hlavičkou Diecéze ostravsko-opavské pracovala v obcích jako Slezské Rudoltice, Osoblaha či Rusín na obnově drobných sakrálních památek, údržbě zeleně i pomoci místním.
O druhém červencovém týdnu 2026 pomáhali dobrovolníci na téměř stovce míst v pohraničí Moravskoslezského kraje. Skupina pod hlavičkou Diecéze ostravsko-opavské pracovala v obcích jako Slezské Rudoltice, Osoblaha či Rusín na obnově drobných sakrálních památek, údržbě zeleně i pomoci místním.
4 fotografie

V regionu pomáhali také se zvelebováním obecních a církevních objektů. „Celý den jsme štípali a skládali dříví a potom jsme také vyklízeli půdu u staré babičky,“ popsala jedna z účastnic Eliška Nixová, která se do projektu zapojila potřetí.

„Pro nás to nebyla nijak zvláštní práce, ale paní byla nesmírně vděčná. Povídali jsme si u oběda a podělila se s námi i o svůj životní příběh,“ doplnila.

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Společně strávený čas a blízkost jiných lidí je podle dobrovolníků pro mnohé z místních větší pomocí než odvedená práce.

Koncerty i tancovačka

Projekt SummerJob nabídl místním také kulturní program, koncert Pavla Čadka a tancovačku. Závěrečnou nedělní mši odsloužil v Jindřichově ostravsko-opavský biskup Martin David.

„Na první pohled to byla obyčejná práce. Ale ve skutečnosti to bylo něco mnohem víc. Proto vám chci poděkovat za týden tady na Osoblažsku,“ uvedl biskup.

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„Pomáhali jste, aniž jste mohli spočítat, co všechno to přinese. A právě v tom se zkušenost SummerJobu dostává k podstatě. Nepřijeli jste sem jen rozdávat. Doufám, že si odvezete ještě cennější zkušenost,“ řekl biskup Martin David.

„Děkujeme všem dobrovolníkům za čas, energii a ochotu, kterou věnovali naší obci. Vaše pomoc i lidský přístup pro nás mnoho znamenaly. Přejeme vám, ať se vám daří a ať vaše práce dál přináší radost tam, kde je potřeba,“ poděkoval i starosta Jindřichova Martin Korduliak.

SummerJob se do stejného regionu vrací vždy tři roky po sobě, aby se na místě podařilo navázat pevnější vztahy. „Na Osoblažsko se tedy vrátí ještě dvakrát, a to v létě 2027 a 2028,“ naznačila Pustovková.

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