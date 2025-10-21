Objem směsného odpadu nadále klesá, přispívají k tomu změny svozů i plateb

Stále méně na skládky díky změnám ve svozech i platbách vykazují také další města v kraji. Aby vyhověly legislativě a objem nechtěných odpadů ještě více snížily, připravují radnice další opatření.
„Snížení je znatelné hlavně u velkoobjemového odpadu,“ řekl k zavedení odpadové karty v Opavě Martin Kůs. Množství velkoobjemu karta snížila o dvě třetiny – zatímco loni od března do září jej Opavané do dvorů vyvezli 1 459 tun, letos ve stejném období 534 tun.
A posun přineslo i předloňské snížení frekvence svozů směsného odpadu – meziročně to snížilo jeho množství z bezmála 12 tisíc na 9,5 tisíce tun ročně a náklady na svoz jsou nižší o dva miliony korun.
I Bohumín cílí na jednotlivce, i když trochu jinak. „Obyvatelé Bohumína platí podle objednané kapacity popelnic. Poplatek je jedna koruna za objednaný litr ke svozu. Současně musí dodržet minimum na osobu 55 litrů na měsíc,“ vysvětlila mluvčí města Lucie Špačková.
Kdo žije sám, vyveze šedesátilitrovou popelnici jednou za měsíc. Čtyřčlenná rodina má dvojnásobnou nádobu na dva týdny. K tomu v Bohumíně jezdí dům od domu svozy vytříděných odpadů.
„Klesá množství směsného odpadu a roste množství tříděného,“ zhodnotila změnu systému Špačková.
Kontejnery na gastroodpad
Krnov posílil svozy tříděného na úkor směsného odpadu. „Za první pololetí roku 2023 bylo 2 034 tun směsného odpadu, o rok později za stejné období 1 834 tun,“ vyčíslila změnu mluvčí města Dita Círová. Úspora za svozy čítá měsíčně 216 tisíc korun.
Další úbytek směsného odpadu Krnovu přineslo třídění gastroodpadu. Krnované jej odevzdají přes padesát tun ročně.
Legislativa je ale přísná – recyklovatelné složky musejí letos a v následujících letech čítat aspoň 60 procent. Také zdražuje skládkovné. Chystají se proto další opatření.
Krnov na sídlištích posílí třídění gastroodpadu. A Bohumín chce začít dotřiďovat směsný odpad ze sídlišť. To už dělá Ostrava, která na to má moderní třídicí linku, jež odvoz na skládky umí stlačit na čtvrtinu.
„Deset procent tvoří materiálově využitelné suroviny. Z 50 procent vznikne tuhé alternativní palivo, 15 procent tvoří odpařená voda a 25 procent nevyužitelných odpadů končí na skládce,“ popsal náměstek primátora Ostravy Aleš Boháč, jak směsný odpad linka dělí.
23. září 2024