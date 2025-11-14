Sloní puberťák už zamířil z Ostravy do Francie, na cestu musel pořádně trénovat

Dalibor Maňas
  12:02
Mladý samec slona indického odjel z Ostravy do nového domova ve Francii. Ve čtvrtek opustil ostravskou zoo a zamířil do nového působiště ve francouzském Les Terres de Nataé blízko pobřeží Atlantiku, přičemž na místě by měl být v sobotu. Transport téměř třítunového slona je výsledkem několikaměsíčních příprav a mezinárodní koordinace.

Sameček v Zoo Ostrava dospěl do věku, kdy by ve volné přírodě opustil rodnou skupinou a připojil se k tlupě pubertálních a dospělých samců.

„Tento krok je důležitý pro jeho další sociální i reprodukční vývoj. Aby byla zajištěna jeho bezpečnost a v nejvyšší možné míře psychická pohoda během náročného transportu, probíhal v uplynulých měsících intenzivní trénink,“ poznamenala mluvčí zoo Šárka Nováková.

Součástí příprav na cestu byla i adaptace na transportní bednu. „Lodní kontejner, speciálně upravený na tréninkovou bednu, mohli návštěvníci zahlédnout ve výběhu dospělého samce,“ upozornila.

Původní destinací mladého samce byla Zoo Veszprém. „Transport byl však opakovaně odložen – nejprve z důvodu přesunu jejich vlastního mladého samce do Zoo Rotterdam, kde probíhalo testování nové vakcíny proti EEHV (sloní endoteliotropní herpesvirus), ale přesun se nakonec neuskutečnil, a později kvůli šíření onemocnění slintavky a kulhavky, kvůli němuž byla zavedena dlouhodobá opatření a byly pozastaveny přesuny zvířat,“ vysvětlila zooložka Pavla Slavíčková.

Změna destinace

„S postupujícím dospíváním začaly být interakce ve skupině živější a častěji docházelo k drobným šarvátkám. Abychom předešli stresu a zajistili bezpečí všech zvířat, bylo na začátku letošního roku nutné skupinu dočasně rozdělit,“ dodala Slavíčková.

Sloní puberťák už dělá v Ostravě neplechu, čeká ho stěhování do Francie

Nedávno tak odborníci změnili nové působiště sloního mladíka z Ostravy. „Koordinátor EEP po komunikaci mezi všemi zúčastněnými zoologickými zahradami nově doporučil přesun mladého samce do Les Terres de Natae. Právě zde jej čeká začlenění do stabilní bakalářské skupiny tvořené jedním starším a jedním mladším samcem,“ popsala mluvčí.

Přesuny slonů mezi evropskými zoo patří k těm nejsložitějším. Odborníci při doporučení zohledňují genetiku, zdravotní stav i povahu zvířat.

„Cílem je co nejlépe napodobit sociální strukturu slonů žijících ve volné přírodě. Samotná doprava slona na nové místo vyžaduje spolupráci se zkušenými partnery. V případě převozu ostravského slona šlo o přepravce, který mezi evropskými zoo už přemísťoval slony více než dvěstěkrát. Kontejner pro slony je speciálně upravený a vyhřívaný,“ popsala Nováková.

Aklimatizace ve Francii

Odjezd z Ostravy proběhl úspěšně. „Díky tréninku vedenému vrchním chovatelem slonů byla manipulace bezpečná. Slon v doprovodu chovatelů odjel do francouzského Pont-Scorffu, kde ho čeká aklimatizace,“ řekla Slavíčková.

Samec se v Zoo Ostrava narodil v roce 2017. Moderní zoologické zahrady se snaží napodobovat chov v lidské péči cyklu ve volné přírodě, kde se obyčejně mladí samci po opuštění rodného stáda shlukují. V těchto skupinách dospívají jak fyzicky, tak především mentálně.

