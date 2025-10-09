Samec už dorostl do věku, kdy by ve volné přírodě opustil rodné stádo a přidal se ke skupině sloních samců. „Vzhledem k několika vynuceným odkladům transportu samec během posledního roku znatelně dospěl, jak fyzicky, tak mentálně, a je nyní nejvyšší čas, aby skupinu opustil,“ potvrdila mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková.
Zooložka Pavla Slavíčková připojila, že se jeho věk začínal v ostravské sloní skupině projevovat.
„V posledních měsících už jeho adolescentní chování začalo způsobovat komplikace a bylo patrné, že dospívající samec potřebuje nové sociální uspořádání odpovídající jeho věku. Věříme proto, že jeho přesun bude nejen důležitým krokem pro další vývoj tohoto jedince, ale i přínosem pro větší pohodu naší sloní skupiny,“ vysvětlila Pavla Slavíčková.
Původní přesun do Maďarska padl
Mluvčí zoo doplnila, že moderní zoologické zahrady se snaží v maximální možné míře napodobovat chov v lidské péči cyklu ve volné přírodě, kde se obyčejně mladí samci po opuštění rodného stáda shlukují do mládeneckých skupin, v nichž stráví část života. „V těchto skupinách dospívají jak fyzicky, tak především mentálně,“ poznamenala Nováková.
Původně měl ostravský mladý slon zamířit do zoo v maďarském Veszprému, nicméně samec, který se měl přemístit z Maďarska do Nizozemí, nakonec ve svém působišti zůstal. A tím pádem padl i přesun ostravského slona.
„Dalším důvodem bylo na jaře letošního roku šíření slintavky a kulhavky, kvůli němuž byla zavedena dlouhodobá opatření a byly pozastaveny přesuny zvířat. Mezitím došlo i ke změně cílové zoo, a tak mladý samec nakonec poputuje do Zoo Les Terres de Nataé v severozápadní Francii,“ popsala zooložka Slavíčková.
Odjezd je naplánován na listopad a sloní samec na něj už přes rok poctivě trénuje. Hlavně pak vstup do transportní bedny, protože sloni jsou konzervativní, nemají rádi novoty a vstup do malého prostoru by byl bez přípravy nemyslitelný.
Na jaře loňského roku proto ošetřovatelé slonů do venkovního výběhu umístili speciální transportní kontejner, do nějž se slon pomocí postupného tréninku naučil s důvěrou vstupovat.
„Díky tomu by měl být samotný nástup do přepravního boxu v den odjezdu výrazně snazší. Tento týden nás navíc navštívil vrchní chovatel slonů ze Zoo Les Terres de Nataé, který se přišel s mladým samcem seznámit a zároveň načerpat cenné zkušenosti od našich chovatelů – někteří z nich se o něj starají od jeho narození,“ popsala ostravská zooložka.
Řadu týdnů trvalo, než se samce pomocí pozitivní motivace podařilo přesvědčit, aby do transportní bedny vstoupil. A činil tak opakovaně. Nyní už je snad vše připraveno na to, že po vstupu do bedny a jejím uzavření bude přepraven do Francie.