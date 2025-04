Farmy na Moravě se obrnily proti nákaze, slintavka může hrozit až půl roku

15:21

V nedobytné pevnosti se s mírnou nadsázkou změnily živočišné farmy v Moravskoslezském kraji. Stalo se tak poté, co se na Slovensku objevilo šest ohnisek slintavky a kulhavky. Zemědělci se totiž obávají, že by se vysoce nakažlivé virové onemocnění, postihující zejména skot, ovce, kozy či volně žijící sudokopytníky, mohlo dostat i do jejich chovů.